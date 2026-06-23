Польська сторона підтвердила отримання повернутого президентом України Володимиром Зеленським ордена Білого Орла.

Про це в ефірі Gość Wydarzeń на каналі Polsat News повідомив речник президента Польщі Рафал Лешкевич.

Що буде з повернутим орденом Білого Орла Зеленського

За словами Лешкевича, канцелярія президента Польщі вже отримала повернуту нагороду.

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— Орден справді повернуто. Сьогодні ми забрали його в канцелярії президента, — сказав він.

Речник пояснив, що далі нагороду передадуть до Бюро нагород і номінацій.

За його словами, орден Білого Орла залишиться на зберіганні та більше не використовуватиметься для нагородження.

— Його передають на зберігання, де він буде зберігатися з гідністю та повагою, оскільки це найвища та найважливіша державна нагорода Польщі. Його більше нікому не вручатимуть, — зазначив Лешкевич.

Також він уточнив, що для завершення процедури ще має бути оприлюднене відповідне рішення президента із контрасигнатурою прем’єр-міністра.

Окремо речник польського президента прокоментував питання можливого загострення відносин між Україною та Польщею після історії з нагородами.

За його словами, Варшава не розглядає ситуацію як конфлікт із українським народом.

— Президент Кароль Навроцький чітко заявив, що це рішення не спрямоване проти українців, а Росія залишається ворогом України та всієї вільної Європи, — сказав він.

Водночас Лешкевич повторив позицію польської сторони, що рішення було пов’язане з дискусіями довкола історичної політики та назви одного з українських військових підрозділів на честь героїв УПА.

Також він заявив, що до ухвалення остаточного рішення нібито були спроби організувати телефонну розмову між президентами України та Польщі, однак вона не відбулася.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький раніше ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

Після цього Володимир Зеленський повернув орден Білого Орла до Польщі.

Президент повідомив, що нагороду відправили до канцелярії польського президента Новою поштою.

За його словами, перед поверненням нагороди українська сторона намагалася врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом та проводила консультації з польською стороною.

Після рішення Варшави низка українських посадовців також оголосила про повернення польських відзнак.

Зокрема, глава МЗС Андрій Сибіга заявив про намір повернути Командорський хрест із зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

Аналогічне рішення ухвалив керівник ГУР Кирило Буданов, який відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею.

Згодом про повернення Кавалерського хреста ордена За заслуги перед Республікою Польща повідомив і посол України у Польщі Василь Боднар та заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Також до чинного президента України приєдналися й колишні очільники держави, зокрема Петро Порошенко, Віктор Ющенко та Леонід Кучма.

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