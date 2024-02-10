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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Або буси з ТЦК, або електронні повістки: у Раді шукають консенсусу щодо законопроєкту про мобілізацію

Або буси з ТЦК, або електронні повістки: у Раді шукають консенсусу щодо законопроєкту про мобілізацію
Фото: УНІАН

Народні депутати України перед другим читанням законопроєкту про мобілізацію обирають між електронними повістками та автобусами зі співробітниками з військкоматів, оскільки для військовозобов’язаних потрібен примус для допомоги у війську.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді.

За його словами, наразі депутати обговорюють варіанти та шукають компроміс щодо законопроєкту про мобілізацію №10449. Однією з тем є обговорення є стимулювання військовозобов’язаних українців, яке може відбуватись через електронні повістки, або сумнозвісні автобуси зі співробітниками ТЦК на вулицях.

Зараз дивляться

– Для цього треба всіх (військовозобов’язаних, – Ред.) мати в одній системі. Ми прийняли вже закон №10062, який дозволяє зробити в реєстрі Оберіг Міністерства оборони всіх військовозобов’язаних…. Для чого це? Для того, щоб ми зрозуміли, скільки взагалі людей, які можуть бути, в теорії, призвані. Таким чином спланувати розумну мобілізацію, – каже Арахамія.

При цьому він визнає, що у парламенті розуміють, що в питання мобілізації необхідний примус.

– Те, що запропонували зараз в Міністерстві оборони і Генеральному штабі – все заарештувати і таке інше – не підходить. Це занадто жорстко, по-перше. По-друге, у держави взагалі немає потужностей всіх цих людей змусити і заарештовувати, потім кримінальні провадження тощо. Я думаю, що це просто по мертвому колу ми ідемо. Але треба мати якийсь примус, – каже нардеп.

Він додає, що остаточного рішення серед нардепів ще немає, але у Раді “будуть шукати баланс” між першим та другим читанням.

Думаю, що знайдемо врешті-решт якесь компромісне рішення, яке дозволить, з одного боку, стимулювати людей це робити, з іншого боку, тоді їх карати якось, але, як то кажуть, не летально. Йде велика дискусія. Або люди врешті решт скажуть: та нехай вони по вулицях їздять, як зараз, не треба нічого електронного. Я теж допускаю, що може бути і такий сценарій, якщо буде консенсус певний політичний, – резюмував він.

Цьому передувало ухвалення Верховною Радою законопроєкту про мобілізацію №10449 у першому читанні.

Законопроєкт має норми щодо вручення повісток через електронний кабінет та відповідальність для тих, хто ухиляється від військового обов’язку.

Війна в Україні, Верховна Рада, Давид Арахамія, Мобілізація, ТЦК
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