Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Конфлікт у Дніпрі: поліцейські відмовляються йти до штурмової бригади, в Нацполіції відреагували
Терміново
Обстріл Золочева 6 лютого: загинуло двомісячне немовля, його мати – у лікарні
Україна
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Скільки разів можна продовжувати воєнний стан в Україні: відповідь юриста

небо, військові літаки
Фото: Pixabay

В Україні 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Відтоді їх продовжували вже кілька разів. Факти ICTV розповідають, чи законно продовжувати режим воєнного стану понад три рази.

Скільки разів можна продовжувати воєнний стан

Верховна Рада ухвалила закон №10456 про затвердження Указу президента про продовження дії воєнного стану ще на 90 діб. Уряд України вкотре проголосував за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 14 лютого до 13 травня 2024 року.

Це було вже десяте продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення.

Зараз дивляться

Від початку повномасштабної війни воєнний стан в Україні продовжували:

  • 24 лютого — 25 травня 2022 року;
  • 25 травня — 23 серпня 2022 року;
  • 23 серпня — 21 листопада 2022 року;
  • 21 листопада 2022 року — 19 лютого 2023 року;
  • 19 лютого — 20 травня 2023 року;
  • 20 травня — 18 серпня 2023 року;
  • 18 серпня — 16 листопада 2023 року;
  • 16 листопада 2023 — 14 лютого 2024 року;
  • 14 лютого — 13 травня 2024 року.

Та чи законно продовжувати воєнний стан понад три рази? Про це розповів юрист Олександр Моргун.

За його словами, в Законі України Про правовий режим воєнного стану немає жодних обмежень щодо строків його введення. Воєнний стан може тривати стільки, скільки існує загроза Україні. Також, за словами юриста, він може діяти як на всій території країни, так і в окремих місцевостях.

Згідно із законом, до закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки Україні, її територіальній цілісності, президент України Володимир Зеленський може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях.

Читайте також
Воєнний стан в Україні-2024: дата закінчення і що треба знати про запровадження
українські військові

війна, Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Думали, що до них їде ТЦК: у Космачі Івано-Франківської області натовп побив дитину і двох жінок
Скільки разів можна продовжувати воєнний стан в Україні: відповідь юриста
У Сенаті США провалили голосування за пакет, що включає допомогу Україні й Ізраїлю
Скільки разів можна продовжувати воєнний стан в Україні: відповідь юриста
Масований обстріл України та законопроєкт про мобілізацію у першому читанні: новини 7 лютого
Скільки разів можна продовжувати воєнний стан в Україні: відповідь юриста
Ми відповімо Росії за кожну ракету, кожен Shahed: Зеленський про обстріл України
Володимир Зеленський
Ракетна атака сьогодні: скільки сіл та міст потрапили під обстріл Росії 7 лютого
Війна в Україні
Відео
Економіка
Стало відомо, коли Україна отримає перший транш у рамках програми на €50 млрд від ЄС

Україна розраховує отримати перші кошти від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility на €50 млрд вже у березні 2024 року.

Вадим Карп’як, Юлія Захарченко
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію
володимир путін
Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Скільки разів можна продовжувати воєнний стан в Україні: відповідь юриста
Ракета забрала життя чоловіка… потужна атака на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Скільки разів можна продовжувати воєнний стан в Україні: відповідь юриста
Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Скільки разів можна продовжувати воєнний стан в Україні: відповідь юриста
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь