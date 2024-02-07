Скільки разів можна продовжувати воєнний стан в Україні: відповідь юриста

В Україні 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Відтоді їх продовжували вже кілька разів. Факти ICTV розповідають, чи законно продовжувати режим воєнного стану понад три рази.

Скільки разів можна продовжувати воєнний стан

Верховна Рада ухвалила закон №10456 про затвердження Указу президента про продовження дії воєнного стану ще на 90 діб. Уряд України вкотре проголосував за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 14 лютого до 13 травня 2024 року.

Це було вже десяте продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення.

Зараз дивляться

Від початку повномасштабної війни воєнний стан в Україні продовжували:

24 лютого — 25 травня 2022 року;

25 травня — 23 серпня 2022 року;

23 серпня — 21 листопада 2022 року;

21 листопада 2022 року — 19 лютого 2023 року;

19 лютого — 20 травня 2023 року;

20 травня — 18 серпня 2023 року;

18 серпня — 16 листопада 2023 року;

16 листопада 2023 — 14 лютого 2024 року;

14 лютого — 13 травня 2024 року.

Та чи законно продовжувати воєнний стан понад три рази? Про це розповів юрист Олександр Моргун.

За його словами, в Законі України Про правовий режим воєнного стану немає жодних обмежень щодо строків його введення. Воєнний стан може тривати стільки, скільки існує загроза Україні. Також, за словами юриста, він може діяти як на всій території країни, так і в окремих місцевостях.

Згідно із законом, до закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки Україні, її територіальній цілісності, президент України Володимир Зеленський може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях.

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