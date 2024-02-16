Пресофіцер 3 ОШБр про оборону Авдіївки: РФ скидає десятки авіабомб та фосфорні снаряди

Бійці 3 окремої штурмової бригади утримують оборонні позиції в Авдіївці, попри перевагу окупантів у ресурсах, а також збільшення ударів КАБами та застосування ворогом фосфорних боєприпасів.

Про це розповів пресофіцер 3 штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону Єдині новини.

По 50 і більше КАБів за добу

– Дуже складна, критична ситуація. Ворог продовжує тиск – це неймовірне співвідношення двох армій (на рівні бригад – 7 до 1). Плюс окупанти почали застосовувати фосфорні боєприпаси, збільшили використання керованих авіабомб (КАБ), – заявив він у коментарі ведучій Вікна-новин Яні Брензей.

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За його словами, КАБи набагато гірші за артилерію – це десятки авіабомб на 250 чи 500 кг.

– Тобто це і 50, і більше авіабомб за добу. Це дуже велика кількість на такий плацдарм. А зараз ще й застосовується фосфор. Напруження зростає, – додав він.

Ситуація в Авдіївці на 16 лютого

– Ми утримуємо оборонні позиції. Завдання дуже складне саме через співвідношення сил і нескінченну кількість ресурсів у ворога… У ворога постійна підтримка, замість розмотаного батальйону заходять нові, і немає ніякого горизонту, що у них щось може закінчитися – як у людях, так і в ресурсах, – сказав Бородін.

Він пояснив, чому наразі ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті у критичний момент.

– У ворога величезна кількість КАБів та техніки. Вагнерівці берегли техніку, вони працювали здебільшого людьми, тут же – це танкові атаки разом з піхотою. Велика кількість БТР, БМП, авіації, FPV-дронів. Такого у Бахмуті під час вагнерівців не було, – додав військовий.

Тобто там було складно, але зараз у Авдіївці, як зауважив Бородін, окрім усього іншого, на деяких ділянках ураження від ворога можливе на 360 градусів – майже з усіх боків, але про оточення не йдеться.

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