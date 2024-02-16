Український щит та економічний безвіз: Кабмін назвав 10 пріоритетів на 2024 рік

Кабінет міністрів України затвердив один з ключових документів для роботи уряду та центральних органів виконавчої влади – план дій на 2024 рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, план дій уряду – це майже 450 завдань. Шмигаль виділив 10 пріоритетів на 2024 рік: законопроєкти, програми, постанови.

Зараз дивляться

10 пріоритетів на 2024 рік

Обороноздатність та безпека українських громадян

Усі внутрішні ресурси направляємо на посилення оборони. Серед важливих завдань — локалізація виробництва та ремонту зброї й техніки. Створення спеціального режиму для підприємств оборонки, пільги та державні гарантії.

– Ставка на приватний сектор, на нові технології та розробки. Створюємо ринок гуманітарного розмінування. Співпраця з НАТО — важливі системні зміни та імплементація стандартів НАТО. Підвищуємо громадську безпеку. Продовжуємо будівництво укриттів. Впроваджуємо спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі, – сказав премʼєр.

Європейська інтеграція України

Починаємо перемовини про вступ до ЄС. Отримали чотирирічну програму на 50 млрд євро. Вже в першій половині цього року сформуємо українську команду для перемовин про вступ. Готуємо Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС. Працюємо над продовженням економічного та транспортного безвізів.

– Готуємо умови для того, щоб підписати промисловий, а також роумінговий безвізи з ЄС, – зазначив премʼєр.

Відновлення України

Воно передбачатиме модернізацію енергетичної, критичної, транспортної та соціальної інфраструктури. Продовжуємо роботу над конфіскацією та використанням заморожених російських активів.

Мають запрацювати всі три компоненти програми єВідновлення.

Нова ветеранська політика

Стратегічні точки: реабілітація, цифрові послуги, робота, навчання, житло, реформа ВЛК. Цьогоріч плануємо створення Єдиного державного реєстру ветеранів.

Вже незабаром мають стати до роботи понад 10 тис. помічників ветеранів. Цього року буде побудовано Національне військово-меморіальне кладовище у Київській області.

Освіта для успішної країни

Виплати українським освітянам цього року будуть збільшені на 21%. Виділяємо 2,5 млрд грн на облаштування укриттів. У 400 закладах освіти почне працювати служба освітньої безпеки. На розвиток НУШ виділяємо 1,5 млрд грн.

– Оновлюємо профтехосвіту. У планах запустити 80 навчально-практичних центрів. Також цьогоріч відбудеться масштабна реформа вищої освіти. Її мета — щоб 60% студентів отримували різні види державної підтримки, – сказав Шмигаль.

Соціальна сфера. Соціальний перехід

Переходимо від моделі залежності людини від держави до формування її спроможності. Велика увага формуванню реєстрів.

Держава також буде стимулювати розвиток ринку соціальних послуг. Запровадимо принцип “гроші ходять за людиною” і в соцсфері. У березні планується індексація пенсій.

Сучасна доступна медицина

Плануємо створення не менше 30 центрів ментального здоров’я в кластерних лікарнях. Розпочнемо проєкти реконструкції та модернізації не менше 100 лікарень.

Стійка економіка

Два головних завдання. Перше — це забезпечити макрофінансову стабільність та збалансувати бюджет. Друге — це стимули для економічного відновлення, тобто програми підтримки бізнесу. Спільно з партнерами й Світовим банком сформували “матрицю реформ”, яка містить всі пріоритетні реформи.

– Готуємо створення Фонду Зроблено в Україні для підтримки вітчизняних виробників. Продовжуємо успішні програми підтримки малого й середнього бізнесу, – підкреслив глава уряду.

Побудова ефективної цифрової держави

В освіті цього року буде запущено революційний продукт Мрія. У Дія.City очікуємо не менше 150 нових резидентів. Сучасна система керування людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) має запрацювати у 65% міністерств і відомств.

Також на цей рік заплановано створення свого роду аналога Дії для держслужбовців. Продовжуємо розбудову антикорупційної інфраструктури.

Енергетична незалежність

Імплементація європейських правил, а також повна інтеграція з Європою. Збільшення видобутку українського газу. Цьогоріч хочемо залучити більше приватних інвесторів коштом підписання угод про розподіл продукції.

Україна почне проєктні роботи для будівництва двох нових енергоблоків Хмельницької АЕС.

Буде розвивати “розумні мережі”, продовжить децентралізацію енергосистеми та інвестування в енергоефективність та Зелений курс України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.