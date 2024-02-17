Відступ ЗСУ з Авдіївки є контрольованим – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не побачили жодних візуальних доказів значного чи хаотичного відступу ЗСУ з Авдіївки.

На цьому експерти ISW наголосили у своєму новому зведенні.

Навпаки, зазначають аналітики, незначний темп просування армії РФ у місті та довкола нього свідчить, що відступ ЗСУ з Авдіївки є відносно контрольованим.

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Відступ ЗСУ з Авдіївки: наслідки для РФ

Водночас аналітики Інституту вивчення війни певні, що намагання росіян ускладнити або запобігти відступу ЗСУ з Авдіївки можуть виснажити армію РФ.

За прогнозами експертів, Збройним силам України, імовірно, доведеться стабілізувати лінію фронту шляхом контратаки в районі, де російські сили намагаються замкнути в оточенні українські сили, які здійснюють впорядкований відступ з Авдіївки.

Тож, вважають в ISW, спроби росіян ускладнити відступ ЗСУ з Авдіївки та українські контратаки, якими прикривається контрольоване відведення, імовірно, зумовить подальші втрати Росії.

– Російським військам, очевидно, буде важко просуватися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій ЗСУ. Тож, імовірно, армія РФ зазнає значних втрат, якщо вирішить атакувати ці українські позиції на відкритих полях, – вважають в ISW.

Крім того, додають американські аналітики, намагаючись ускладнити або запобігти відступу ЗСУ з Авдіївки, росіяни прагнуть завдати значних втрат українським силам у цьому районі, адже захоплення Авдіївки не матиме жодних оперативних переваг чи шляхів для значного оперативного просування.

Відступ ЗСУ з Авдіївки: заява Сирського

Нагадаємо, що о другій ночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву про відступ ЗСУ з Авдіївки.

Як пояснив головком, рішення про відступ із ЗСУ з Авдіївки та перехід до оборони на більш вигідні рубежі він ухвалив, зважаючи на оперативну ситуацію, яка склалася довкола міста, щоб уникнути оточення та зберегти життя та здоров’я військовослужбовців.

Бригадний генерал, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Таврія Олександр Тарнавський назвав рішення про відступ ЗСУ з Авдіївки єдино правильним.

Нагадаємо, напередодні аналітики ISW зазначали, що потенційне захоплення Авдіївки не матиме оперативного значення для РФ.

Це будуть, вважають експерти, хіба лише негайні інформаційні та політичні перемоги перед виборами президента Росії в березні 2024 року.

За прогнозом ISW, армія РФ навряд чи матиме швидкий значний прогрес після захоплення Авдіївки, а саме захоплення щонайбільше створить умови для подальших обмежених тактичних здобутків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW

Фото: Олександр Тарнавський

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