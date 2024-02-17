Rheinmetall планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів

Українська компанія відкриє спільне підприємство з німецьким оборонним концерном Rheinmetall для задоволення потреб України в боєприпасах.

Про це концерн Rheinmetall заявив за підсумками підписаної угоди в рамках проведення Мюнхенської конференції з питань безпеки (MSC).

У пресслужбі вказують, що завод зможе виробляти “шестизначну кількість” 155-мм боєприпасів щороку, а сам концерн Rheinmetall матиме 51% акцій нової компанії, а решта 49% дістанеться українському партнеру по бізнесу.

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Нове підприємство буде розташоване в Україні, вказують у Rheinmetall.

– Попит на боєприпаси в багатьох країнах є величезним – насамперед, звісно, в Україні. Наш намір створити ще одне спільне підприємство підкреслює нашу підтримку України. Це спільне підприємство зробить життєво важливий внесок у здатність країни захищати себе – а значить, і в безпеку всієї Європи, – заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

На фото можна побачити, як компанію Rheinmetall під час підписання договору представляв сам Паппергер, коли ж українську сторону було представлено міністром стратегічної промисловості України Олександром Камишиним.

Rheinmetall розширюється

На сьогодні концерн Rheinmetall це найбільший оборонний виробник боєприпасів у світі. Ба більше, завдяки зусиллям німецького уряду, і у зв’язку з російсько-українською війною, компанія регулярно збільшує свої потужності з виробництва озброєнь.

Не так давно Rheinmetall заклав початок ще одному новому підприємству в Німеччині, яке також спеціалізуватиметься на виробництві боєприпасів. Заявлялося, що потужності нового виробничого комплексу становитимуть близько 200 тис. боєприпасів на рік. Їхнє виробництво розпочнеться вже наступного року.

Зазначимо, що це не вперше, коли український уряд співпрацює з Rheinmetall. Так, у жовтні 2023 року Укроборонпром і німецький оборонний концерн запустили свій перший спільний завод у Києві. Його призначенням є обслуговування і ремонт західної техніки.

Фото: Rheinmetall

Джерело : Deutsche Welle

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