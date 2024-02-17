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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна та Данія обговорили можливі дати підписання безпекової угоди

зустріч Зеленського і Фредеріксен
Фото: Офіс президента

Під час Мюнхенської безпекової конференції відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з очільницею уряду Данії Метте Фредеріксен.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, сторони скоординували завершальні кроки в підготовці двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7 та обговорили можливі дати підписання.

Окрема увага під час зустрічі приділялася подальшій оборонній підтримці України, двосторонній співпраці та співпраці з іншими країнами для забезпечення нашої країни необхідним озброєнням.

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Серед іншого йшлося про залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.

Зеленський подякував Данії за постійне лідерство в допомозі Україні та високо оцінив надані 14 пакетів оборонної підтримки.

Також президент подякував Фредеріксен за сприяння в просуванні Української формули миру. Сторони обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, наголосивши на важливості широкої представленості країн.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 лютого, Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки терміном на 10 років.

Також Макрон анонсував виділення в межах угоди €3 млрд на оборонну спроможність України.

Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, Данія, Україна
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