Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ на 17 лютого: ЗСУ ліквідували ще 1050 окупантів
Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 1 050 російських окупантів.
Тож станом на 724-тю добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ перевищили 401 тис.
Втрати РФ на 17 лютого 2024
- особового складу ‒ близько 401 350 (+1 050),
- танків ‒ 6 476 (+11),
- бойових броньованих машин ‒ 12 145 (+16),
- артилерійських систем – 9 669 (+28),
- реактивних систем залпового вогню – 984,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 671,
- літаків – 332,
- гелікоптерів – 325,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 413 (+5),
- крилатих ракет ‒ 1 896 (+1),
- кораблів (катерів) ‒ 25,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 734 (+18),
- спеціальної техніки ‒ 1 533 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: 95 ОДШБр
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