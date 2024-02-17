Втрати РФ на 17 лютого: ЗСУ ліквідували ще 1050 окупантів

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 1 050 російських окупантів.

Тож станом на 724-тю добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ перевищили 401 тис.

Втрати РФ на 17 лютого 2024

особового складу ‒ близько 401 350 (+1 050),

танків ‒ 6 476 (+11),

бойових броньованих машин ‒ 12 145 (+16),

артилерійських систем – 9 669 (+28),

реактивних систем залпового вогню – 984,

засобів протиповітряної оборони ‒ 671,

літаків – 332,

гелікоптерів – 325,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 413 (+5),

крилатих ракет ‒ 1 896 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 25,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 734 (+18),

спеціальної техніки ‒ 1 533 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 95 ОДШБр

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