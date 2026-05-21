Міністерка культури Тетяна Бережна підписала та передала до МЗС номінаційне досьє Вишиванка в Україні: соціально-культурна традиція.

Про це повідомило Міністерство культури.

Вишиванку подали до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО

– Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна підписала та передала до Міністерства закордонних справ України номінаційне досьє Вишиванка в Україні: соціально-культурна традиція, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МЗС України та Постійне представництво України при ЮНЕСКО вже передали досьє на розгляд Міжурядового комітету ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини.

Зараз дивляться

Йдеться про включення елемента до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

– Традиція вишиванки є однією з найпоширеніших і найживіших форм нематеріальної культурної спадщини України. Вона об’єднує людей незалежно від віку, статі чи соціального статусу, зберігає культурну тяглість і передається з покоління в покоління – у родинах, освітніх закладах, через майстерні, фестивалі та спільнотні ініціативи, – сказала Бережна.

Вона зауважила, що нині вишиванка є невід’ємною частиною життя українців, тому важливо, щоб у світі знали про її українське походження та значення для українців.

У Мінкульті наголосили, що важливу роль у збереженні традиції відіграють майстрині та майстри, культурні установи, освітні заклади й громадські організації, які досліджують, популяризують та передають знання про мистецтво вишивки наступним поколінням.

– Подання номінації стало результатом спільної роботи держави та спільнот носіїв, майстрів, організацій громадянського суспільства, дослідників і культурних інституцій, які об’єдналися навколо ідеї охорони та міжнародного визнання української живої спадщини, – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, щороку третій четвер травня має для українців особливе значення, адже відзначається День вишиванки. У 2026 році це свято припало на 21 травня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.