Українські аналоги Ланцета пройшли перші випробування – Федоров

Кілька днів тому тестували українські дрони – аналоги Ланцетів – від чотирьох компаній. Два з них пройшли успішно. На черзі – випробування безпосередньо на полі бою.

Про це повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на каналі Дія у YouTube.

За його словами, випробування проходили в складних погодних умовах – був дощ, сніг та вітер, але два з чотирьох потрапили в ціль.

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Федоров зізнався, що важко робити прогноз щодо термінів, коли може розпочатися масове виробництво цих дронів-камікадзе, але вважає, що це питання кількох місяців.

– До 1 000 важко дійти виробникам досить швидко, але сотні можна виробляти через кілька місяців, – сказав він.

Глава Мінцифри каже, що це досить технологічний продукт, тому не можна було запустити його відразу, спочатку потрібно було запустити ринок.

– З’явиться 2-3 продукти на ринку, які між собою конкурують, через рік таких компаній буде десяток, – вважає віцепремʼєр.

Федоров про переваги Ланцетів

– Ланцет дозволяє збільшити дистанцію враження техніки, він працює на 30-40 км, FPV-дрони працюють лише на 10-20 км. Тому для нас важливе створення аналогу Ланцета – дрона, який здатний вражати на 40 км і може працювати вдень, як і FPV. Тому що великі коптери можуть працювати тільки вночі, – пояснив він

Також, за його словами, ці БПЛА керуються відеоканалом, що дозволяє наводити і корегувати рух під час ураження цілі, а ще вони мають функцію захоплення цілі, що дозволяє в останні 300-500 м перед враженням наводитись на ціль без прямого звʼязку з дроном.

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