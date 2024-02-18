Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що якби українське законодавство дозволяло мобілізацію засуджених та ув’язнених, на оборону країни стали б десятки тисяч таких осіб.

Про це очільник відомства заявив в ефірі Єдиних новин.

Зараз у Збройних силах України не можуть воювати дві великі категорії громадян – це ув’язнені, і ті, хто колись мав вирок про вчинення злочину (мають непогашену судимість, яка може тривати роками після відбуття покарання).

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– Вони на вулиці, вони гуляють, вони працюють, займаються звичним життям. Але до армії їх ніхто не забирає – з не зовсім зрозумілих мені мотивів. Цих людей щонайменше 50 тисяч. Тобто 50 тисяч осіб, яких можна зараз спокійно мобілізувати та відправити на фронт. За умови, що вони підлягають призову і не мають певних імунітетів, пов’язаних із якимись іншими ознаками, – заявив міністр.

Водночас Денис Малюська зауважив, що ці 50 тис. осіб, які перебувають на волі, є безпечними й точно можуть захищати Батьківщину.

З тими, хто зараз у в’язниці, ситуація складніша, наголошує міністр юстиції. Таких, хто готовий захищати Батьківщину, безумовно, менше.

– Щодо аналізу, наскільки вони безпечні чи небезпечні, ризиків, які з цим пов’язані, – це точно не займе багато часу. Тому що у нас уже зараз кожен із них проходив тестування на визначення ризикованості того, що вони вчинять повторний злочин, – розповів Малюська.

Мін’юст готовий поділитися цією інформацією із ТЦК і ЗСУ, а також розбити таких осіб за категоріями вчинених ними злочинів.

За словами міністра, йому складно уявити, яку небезпеку в лавах ЗСУ можуть становити ті, хто був засуджений за порушення правил дорожнього руху, коли наслідки були неумисними. Те саме стосується і тих, хто вчинив корупційне порушення.

– Вони з автомата вбивати своїх побратимів точно не будуть, – сказав очільник Мін’юсту.

Нагадаємо, що уряд України в оновленому проєкті закону № 10449 щодо мобілізації пропонує Верховній Раді дозволити засудженим йти у військо за бажанням. Це стосуватиметься лише окремих категорій осіб, які були засуджені.

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