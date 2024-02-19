Припинення підтримки України може зашкодити економіці США – Пісторіус

Глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав американських законодавців схвалити додаткову військову допомогу Україні, що застрягла в Конгресі. Він попередив, що відмова від підтримки Києва може зашкодити економічним інтересам США.

Про це міністр сказав на Мюнхенській безпековій конференції, пише Bloomberg.

За словами Пісторіуса, якщо не зупинити агресію Москви, це може не лише зашкодити співробітництву у сфері безпеки і завдати шкоди оборонним підрядникам США, а й послабити Європу в цілому і порушити торговельні відносини блоку з найбільшою економікою світу.

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– Одним з аспектів нашого трансатлантичного співробітництва є те, що ми підписали сотні контрактів на мільярди доларів і готуємо нові. Очевидно, що альянс заради безпеки приносить багато переваг для обох сторін, – вказав він.

Агресія РФ є загрозою для світового порядку

Глава оборонного відомства Німеччини також наголосив, що поразка України матиме серйозні наслідки не лише для Європи, а й для США, оскільки вторгнення російського диктатора Володимира Путіна є загрозою для “міжнародного порядку, заснованого на правилах”.

– Географічно Європа далеко від Айови чи Вісконсіна, але з точки зору політики безпеки вона дуже близька. Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для Сполучених Штатів. Ми не повинні сприймати свободу як належне. Ми повинні її захищати. Ми повинні боротися за неї, якщо це необхідно, – додав міністр.

Пісторіус розповів, що він бачить докази того, що союзники посилюють допомогу Україні.

– Велика Британія робить все більше і більше, Франція збільшує свою підтримку. Я абсолютно впевнений, що ми зможемо досягти значної підтримки протягом наступних місяців і років. Але, звичайно, це нелегко. Гроші не безмежні, – підсумував він.

13 лютого Сенат США ухвалив законопроєкт на суму понад $95 млрд, що передбачає фінансову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. З них – $60 млрд для України.

16 лютого Палата представників Конгресу США, не схваливши законопроєкт щодо фінансової підтримки Україні, Ізраїлю та Тайваню, ухвалила рішення піти на перерву до 28 лютого.

Джерело : Bloomberg

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