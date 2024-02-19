Триває адаптація інфраструктури під F-16, але питання непросте – Ігнат

На капітальну підготовку інфраструктури до прийняття на озброєння винищувачів F-16 знадобляться роки, проте наразі триває комплексна адаптація, щоб літаки цього типу були максимально захищені та могли виконувати бойові завдання.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи заяви Литви про те, що Україна отримає перші F-16 американського виробництва у червні 2024 року.

Чи буде готова інфраструктура для прийняття F-16

– Готовність інфраструктури – поняття непросте, оскільки, щоби підготуватися капітально, потрібно роки. Ідеально було б сьогодні літаки під землю заховати, як Іран це робить, щоб побудувати залізобетонні сховища, які б протистояли балістичним ракетам, – пояснив він.

Зараз дивляться

Ігнат розповів, що захист F-16 передбачає так звану пасивну оборону – це сховища та інфраструктура, а друге – це засоби ППО і проти балістики, і проти крилатих ракет, і проти дронів.

– Тому це все відбувається в комплексі. Ми вже адаптовуємо інфраструктуру під цей тип літака. Адаптація – це те, що дасть йому змогу виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і утримувати на наших аеродромах. Тому про терміни справді не будемо казати. Питання в тому, що нам якомога швидше потрібен цей літак, – підсумував речник.

Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас 18 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що Україна отримає перші багатофункціональні винищувачі F-16 американського виробництва у червні 2024 року.

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