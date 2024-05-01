Немає ознак, що Росія готує наступальні угруповання в Криму – Плетенчук

Українські військові не бачать ознак формування наступальних сил ворога або різких змін у стані, положеннях і чи кількості окупантів в Криму.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

Війська РФ в Криму

Плетенчука запитали, на що вказує перекидання до Криму бронетехніки, включно із танками, протягом кількох останніх тижнів.

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– Слід розуміти, що, по-перше, у них (окупантів, – Ред.) можуть відбуватися ротаційні заходи. І кожен підрозділ, відповідно, прибуває і відбуває зі своєю технікою. Наразі ознак формування наступальних угруповань або різких змін у стані, положень і кількості сил нашого ворога не спостерігається. Так, рух є постійно. Але робити висновки щодо того, що вони якось посилюють саме цей напрямок поки що напевно зарано, – відповів він.

За словами речника Сил оборони Півдня, росіяни використовують окуповані території для атак по підконтрольній Києву частині України.

Цьому передувала заява спільноти партизан з АТЕШ, які 29 березня повідомляли про переміщення до Євпаторії танкового батальйону. Тоді в АТЕШ зазначали, що росіяни готуються до оборони Криму.

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