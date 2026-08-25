Сили оборони України уразили комплекси радіоелектронної боротьби Пересвет-М та подавлення супутникового зв’язку Starlink, склади російських військ. Також підтверджено пошкодження винищувача МіГ-29 на аеродромі Міллерово у Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження комплексів РЕБ і складів РФ, пошкодження МіГ-29

За інформацією Генштабу, 24 серпня та в ніч на 25 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових цілей Росії.

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Зокрема, у тимчасово окупованому Луганську уражено спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби Пересвет-М.

Водночас під удари потрапила станція радіоелектронного подавлення супутникового зв’язку Starlink у Мирному в тимчасово окупованому Криму.

Також у Бердянську Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів російських військ, а у Приморську – склади матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів.

Крім цього, у Генштабі за результатами аналізу даних підтвердили пошкодження винищувача МіГ-29 на аеродромі Міллерово у Ростовській області Росії внаслідок атаки, яка відбулася 24 серпня.

Як зазначається, наразі ступінь завданих збитків уточнюється. У Генштабі ЗСУ додали, що робота по ключових військових цілях російської армії триває.

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