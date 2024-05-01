Українців можуть зобов’язати виплачувати борги за померлих родичів

В Україні населення можуть позбавити можливості відмовлятися від спадщини, якщо у померлого були борги.

З відповідною пропозицією виступила Верховна Рада – проєкт закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання деяких питань відмови від прийняття спадщини спадкоємцем у разі наявності вимог кредиторів за зобов’язаннями спадкодавця зареєстровано на сайті парламенту під №11220.

Ініціатором внесення законопроєкту став член депутатської групи Відновлення України Олександр Лукашев.

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Відмова від спадщини у разі боргів

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що трапляються випадки, коли майно, отримане людиною у спадок, обтяжене певними борговими зобов’язаннями. У такому разі, статтею 1282 Цивільного кодексу України передбачається зобов’язання для спадкоємця задовольнити вимоги кредитора цілком, але в межах вартості майна, отриманого у спадщину.

Водночас наголошується, що “з огляду на визначене законодавством право на відмову від прийняття спадщини, з метою уникнення звернення стягнення на майно в рахунок погашення боргу, часто спадкоємці відмовляються від прийняття вже успадкованого майна з порушенням принципів доброчесності та добросовісності у цивільних правовідносинах, для приховування боржником своїх активів від звернення на них стягнення окремими кредиторами за зобов’язаннями боржника, завдаючи тим самим шкоди такому кредитору”.

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У зв’язку з цим, ініціатор законопроєкту пояснює, що доцільним є уточнення положень Цивільного кодексу України у частині реалізації права відмови від прийняття спадщини у разі звернення стягнення на майно, отримане у спадщину, кредитором.

Зокрема, у проєкті закону передбачено, що “не допускається відмова від прийняття спадщини у разі наявності боргів за зобов’язаннями спадкодавця перед кредиторами до їхнього задоволення у межах вартості майна, одержаного у спадщину”, у порядку, визначеному Цивільним кодексом.

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