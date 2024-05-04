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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Як визначатимуть придатність військовозобов’язаних – роз’яснення Міноборони

мобілізація
Фото: Факти ICTV

У суботу, 4 травня, набуває чинності закон України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Він передбачає скасування статусу “обмежено придатний”.

Тепер військовозобов’язані громадяни матимуть статус “придатний” або “непридатний” до військової служби. А “обмежено придатні” мають пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК).

Як визначатимуть статус придатності чи непридатності

Тепер під час визначення придатності чи непридатності військовозобов’язаного враховуватимуть не тільки його хвороби, а й порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання.

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Про це в етері національного телемарафону Єдині новини розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова.

– У придатних є повністю придатний або придатний до служби у певних військових частинах. Водночас було переглянуто критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10-го випуску та ступеня порушення функцій, – сказала вона.

Також захворювання розбиті на групи, в кожній з них є декілька категорій: важкий, середній, легкий стан. 

– У зв’язку з цим іде визначення придатності, непридатності або придатності для проходження служби в окремих частинах. Ще раз – залежно від ступеня порушення функцій, – додала Сухорукова.

За її словами ці критерії придатності поєднані за принципом: захворювання – ступінь порушення функцій.

Зокрема в наказі є 86 груп, у яких понад 70 пунктів передбачають пункт непридатний, де близько 5000 діагнозів.

– У кожній групі можуть бути як повністю придатні, так і повністю непридатні. Знову ж таки, залежно від ступеня порушення функцій, – наголосила директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони України 

Сухорукова навела декілька прикладів: 

  • була виразка, залишився тільки рубець – людина придатна;
  • виразка з ускладненням, була проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку – непридатний;
  • ампутації на будь-якому рівні, окрім кисті, стопи та пальців – непридатний;
  • відсутність одного ока або сліпота одного ока – непридатний.

Як обмежено придатні мають повторно проходити ВЛК

Як повідомляють у Департаменті охорони здоровʼя Міноборони, тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а керуватимуться лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви. Ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до розкладу хвороб.

До 4 лютого 2025 року чоловіки 18-60 років, що мали статус обмежено придатний, повинні пройти ВЛК.

Зазначається, що людина не мусить приходити до ВЛК за власною ініціативою. Направлення на ВЛК має надати:

  •  для військовозобов’язаного – ТЦК і СП;
  •  для військовослужбовця – командир частини або заклад охорони здоров’я, де військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки.

Раніше Факти ICTV розповідали з якими хворобами звільняють від мобілізації. Детальніше про це – читайте у нашому матеріалі. 

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