Як визначатимуть придатність військовозобов’язаних – роз’яснення Міноборони
У суботу, 4 травня, набуває чинності закон України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Він передбачає скасування статусу “обмежено придатний”.
Тепер військовозобов’язані громадяни матимуть статус “придатний” або “непридатний” до військової служби. А “обмежено придатні” мають пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК).
Як визначатимуть статус придатності чи непридатності
Тепер під час визначення придатності чи непридатності військовозобов’язаного враховуватимуть не тільки його хвороби, а й порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання.
Про це в етері національного телемарафону Єдині новини розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова.
– У придатних є повністю придатний або придатний до служби у певних військових частинах. Водночас було переглянуто критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10-го випуску та ступеня порушення функцій, – сказала вона.
Також захворювання розбиті на групи, в кожній з них є декілька категорій: важкий, середній, легкий стан.
– У зв’язку з цим іде визначення придатності, непридатності або придатності для проходження служби в окремих частинах. Ще раз – залежно від ступеня порушення функцій, – додала Сухорукова.
За її словами ці критерії придатності поєднані за принципом: захворювання – ступінь порушення функцій.
Зокрема в наказі є 86 груп, у яких понад 70 пунктів передбачають пункт непридатний, де близько 5000 діагнозів.
– У кожній групі можуть бути як повністю придатні, так і повністю непридатні. Знову ж таки, залежно від ступеня порушення функцій, – наголосила директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони України
Сухорукова навела декілька прикладів:
- була виразка, залишився тільки рубець – людина придатна;
- виразка з ускладненням, була проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку – непридатний;
- ампутації на будь-якому рівні, окрім кисті, стопи та пальців – непридатний;
- відсутність одного ока або сліпота одного ока – непридатний.
Як обмежено придатні мають повторно проходити ВЛК
Як повідомляють у Департаменті охорони здоровʼя Міноборони, тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а керуватимуться лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви. Ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до розкладу хвороб.
До 4 лютого 2025 року чоловіки 18-60 років, що мали статус обмежено придатний, повинні пройти ВЛК.
Зазначається, що людина не мусить приходити до ВЛК за власною ініціативою. Направлення на ВЛК має надати:
- для військовозобов’язаного – ТЦК і СП;
- для військовослужбовця – командир частини або заклад охорони здоров’я, де військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки.
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