Росія почала бити по Україні “свіжими” модифікаціями ракет Х-101 з подвійною бойовою частиною – аналітики

Під час атаки в ніч проти 8 травня Росія, ймовірно, атакувала Україну модифікованою ракетою Х-101, яка була вироблена лише недавно – навесні 2024 року.

Про це пише мілітарний портал Defense Express, спираючись на фото, отримані з власних джерел.

Ракета Х-101 з подвійною бойовою частиною

На фото можна побачити серійний номер крилатої ракети, яку вдалось збити 8 травня. Спираючись на ці дані, можна припустити, що ракета була вироблена вже в другому кварталі 2024 року. Таким чином армія РФ атакувала Україну ракетою “буквально з конвеєру”.

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Як пише Defense Express, особливістю зазначеної ракети є те, що вона має подвійну бойову частину (БЧ): окрім стандартної БЧ масою 450 кг, там також стояла додаткова БЧ масою 350 кг, що у сукупності складає 800 кг.

Як зазначає портал, вперше використання такої модифікованої ракети Росією проти України фіксувалось наприкінці березня поточного року. З цього можна зробити висновок, припускають аналітики, що російський ВПК наразі лише розгортає виробництво зазначених ракет Х-101, які мають подвійну БЧ.

Конструкція ракети Х-101

На думку експертів з Defense Express, а також спираючись на дані у відкритому доступі, інженери РФ, ймовірно, встановили на Х-101 подвійну БЧ масою 800 кг завдяки зменшенню розміру паливного бака, а відповідно і зниженню показника дальності польоту від, приблизно, 5,5 км до 2,25 км.

Завдяки цьому руйнівна потужність ракета була збільшена, але її дальність залишилась достатньою для армії РФ, щоб уражати усю територію України. Тобто, якщо ворог буде бити цією модифікованою ракетою з Саратовської області Росії, то зможе дістати до Львівщини. При цьому у ракети зберігаються залишки палива у 500−700 км, що дозволяє їй здійснювати маневри на шляху до цілі.

Портал також вказує, що наразі невідомо, чи були внесені зміни у роботу системи наведення чи інших елементів бортової апаратури ракети. Разом з тим, обидві бойові частини не спрацювали при ударі об землю.

– Відкритим також є і питання, як має відбуватись спрацьовування двох бойових частин на відповідно споряджених Х-101, які зараз застосовуються для ударів по Україні, — пишуть аналітики.

У Defense Express зазначає, що це не вперше, коли росіяни працюють над варіантом з двома бойовими частинами. Подібні напрацювання держави-терориста були ще у 2010-х роках, але тоді перша БЧ мала скидатися на парашуті за 100 км від цілі, на яку мала летіти друга БЧ. Цей варіант, пише портал, тоді не був доведений до “логічного кінця”.

Аналітики припускають, що удари подібними ракетами можуть свідчити про те, що Кремль усвідомлює і враховує ефективність роботи української ППО, а, відповідно, шукає альтернативні способи для збільшення масштабу руйнувань при влучаннях.

Фото: Defense Express

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