Головні події ночі 10 травня: вибухи у Харкові та приліт по окупантах у Маріуполі

Уночі, 10 травня, росіяни запустили по Україні 10 дронів-камікадзе Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі знищено.

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Вибухи в Харкові 10 травня

У Харкові вночі 10 травня прогримів вибух – прилетіло в житловий приватний будинок. Там сталася пожежа. Одна людина постраждала.

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Також під ворожим ударом перебували Дергачі Харківського району.

Вибухи в окупованому Маріуполі

Увечері 9 травня прилетіло по місцю базування російських окупантів в Маріуполі. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що епіцентром вибуху стала колишня кондитерська фабрика, де стояли росіяни. Після влучання на місці сталася пожежа.

Атаковано НПЗ під Калугою

У Калузькій області вночі ударні дрони влетіли в нафтопереробний завод. Там почалася сильна пожежа.

Німеччина придбає для України три HIMARS

Німеччина хоче придбати у США три установки HIMARS для постачання в Україну, сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

За його словами, необхідно продовжувати військову підтримку України у війні з РФ.

Звільнення Рудя з посади начальника Управління державної охорони

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника Управління державної охорони Сергія Рудя. Офіційно причина звільнення не повідомляється.

Проте відомо, що нещодавно СБУ викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ, які готували вбивство президента Володимира Зеленського. Серед затриманих – двоє полковників Управління державної охорони.

Пентагон і SpaceX зупинили використання окупантами Starlink

Представники Пентагону та компанія SpaceX змогли обмежити використання терміналів Starlink російськими окупантами на території України. Водночас у Пентагоні вважають, що РФ буде шукати способи використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 807-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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