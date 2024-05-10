Вибухи в Харкові 10 травня: горіли будинки, серед постраждалих – дитина
Під час вибухів у Харкові 10 травня постраждали 11-річна дитина та 72-річна жінка.
Оновлено о 08:22. Лікарі діагностували в них гостру реакцію на стрес.
Вибухи в Харкові 10 травня: що відомо
Вибухи в Харкові 10 травня прогриміли о 03:20.
Ударів по місту армія РФ завдала двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400.
Ворожі боєприпаси були запущені по Харкову з Бєлгородської області РФ.
Через влучання ракет спалахнули три двоповерхові будинки та три господарчі споруди.
Загалом вогнем охопило 1 тис. кв. м.
Два будинки, зазначає міський голова Харкова Ігор Терехов, зруйновані повністю, один – частково.
Загалом пошкоджено 26 будинків, вибито понад триста вікон.
Без світла залишилися 80 абонентів, без газу – чотири.
Наразі на місці працюють усі оперативні служби та волонтери.
До слова, майже одночасно з Харковом пролунали вибухи в Липцях та Дергачах Харківського району.
Вибухи в Липцях о 03:15 стали наслідком артилерійського обстрілу.
Там також горів дах приватного будинку та господарча споруда. Постраждала 62-річна жінка.
У Дергачах стало гучно о пів на четверту ранку.
Там ворожі керовані авіабомби влучили біля об’єкта інфраструктури.
Унаслідок удару КАБами пошкоджено орієнтовно 25 будівель та споруд, 33 торговельних павільйони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 807-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олег Синєгубов, Микола Олещук, Ігор Терехов
Фото: Олег Синєгубов