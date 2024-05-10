Під час вибухів у Харкові 10 травня постраждали 11-річна дитина та 72-річна жінка.

Оновлено о 08:22. Лікарі діагностували в них гостру реакцію на стрес.

Вибухи в Харкові 10 травня: що відомо

Вибухи в Харкові 10 травня прогриміли о 03:20.

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Ударів по місту армія РФ завдала двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

Ворожі боєприпаси були запущені по Харкову з Бєлгородської області РФ.

Через влучання ракет спалахнули три двоповерхові будинки та три господарчі споруди.

Загалом вогнем охопило 1 тис. кв. м.

Два будинки, зазначає міський голова Харкова Ігор Терехов, зруйновані повністю, один – частково.

Загалом пошкоджено 26 будинків, вибито понад триста вікон.

Без світла залишилися 80 абонентів, без газу – чотири.

Наразі на місці працюють усі оперативні служби та волонтери.

До слова, майже одночасно з Харковом пролунали вибухи в Липцях та Дергачах Харківського району.

Вибухи в Липцях о 03:15 стали наслідком артилерійського обстрілу.

Там також горів дах приватного будинку та господарча споруда. Постраждала 62-річна жінка.

У Дергачах стало гучно о пів на четверту ранку.

Там ворожі керовані авіабомби влучили біля об’єкта інфраструктури.

Унаслідок удару КАБами пошкоджено орієнтовно 25 будівель та споруд, 33 торговельних павільйони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 807-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов, Микола Олещук, Ігор Терехов

Фото: Олег Синєгубов

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