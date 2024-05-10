Спеціалізуватиметься на безпілотниках: в Україні з’явиться рекрутинговий центр

В Україні буде створено рекрутинговий центр з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ.

Про ухвалення відповідного рішення повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

– Враховуючи те, що нині безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою, першочергово основним завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямі безпілотних систем, – написав він у Telegram.

Як працюватиме рекрутинговий центр

Під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова – також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом.

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Більш детальну інформацію про програму відбору та підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314.

До речі, до прикордонних загонів нового зразка набирають людей. Про умови, етапи добору читайте за посиланням.

Фото: Facebook/110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

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