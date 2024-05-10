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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Стати прикордонником та служити країні: що пропонує ДПСУ, умови та етапи добору

Як доєднатися до лав ДПСУ: переваги, умови та етапи добору
Фото: Держприкордонслужба

До прикордонних загонів нового зразка набирають людей. Як приєднатися до лав ДПСУ та про умови співпраці – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що пропонує ДПСУ

Насамперед широкий вибір бойових та небойових професій та регулярні ротації бойових підрозділів.

Також ДПСУ пропонує:

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  • престижну роботу з належною оплатою праці від 25 000 грн;
  • якісну підготовку в Україні та за кордоном;
  • належне забезпечення зброєю та технікою;
  • соціальні гарантії;
  • безкоштовне медичне забезпечення;
  • можливість кар’єрного зростання;
  • забезпечення речовим майном;
  • можливість отримати освіту.

– Завдання загонів – посилити оборону та захист нашої держави, укріпити державний кордон України, адже прикордонники – перші на держрубежі та є невід’ємною складовою Сил оборони України, – інформує Держприкордонслужба.

Зазначається, що відбір кандидатів здійснюється серед цивільного населення та військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

Місце дислокації загонів: Черкаська, Львівська та Хмельницька області.

Умови прийому до ДПСУ

Щоб доєднатися до лав Держприкордонслужби, треба бути громадянином (громадянкою) України віком в особливий період від 18 до 60 років, а також не мати судимості.

Крім того, важливим аспектом, який враховується під час прийняття вас до ДПСУ, є придатність до військової служби за станом здоров’я.

Етапи добору

Кандидат може обрати вид військової служби:

  • військову службу за контрактом (контракт на 1, 3, 5 років або до оголошення демобілізації)
  • призов під час мобілізації на особливий період (до оголошення демобілізації)

На військову службу за контрактом:

  • подання кандидатом заявки та отримання ним первинної консультації;
  • вивчення особистих якостей кандидата;
  • збір документів та проходження перевірок на відповідність вимогам служби за контрактом кандидатом;
  • прийом кандидата на військову службу за контрактом напряму до прикордонного загону бригадного типу;
  • підготовка (допідготовка) кандидата.

На військову службу під час мобілізації, на особливий період:

  • подання кандидатом заявки та отримання ним первинної консультації;
  • вивчення особистих якостей кандидата;
  • перевірка на відповідність кандидата критеріям призову на військову службу за мобілізацією до органів Держприкордонслужби;
  • призов кандидата через ТЦК та СП до навчальних центрів прикордонних загонів бригадного типу або інших загонів;
  • підготовка (допідготовка) кандидата.

 Для початку оформлення з собою мати:

  • особисті документи (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, документи про освіту та інші документи, що підтверджують професійні та/або моральні якості (за бажанням);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці

Деталі та анкета за посиланням.

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