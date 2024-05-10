Стати прикордонником та служити країні: що пропонує ДПСУ, умови та етапи добору
До прикордонних загонів нового зразка набирають людей. Як приєднатися до лав ДПСУ та про умови співпраці – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Що пропонує ДПСУ
Насамперед широкий вибір бойових та небойових професій та регулярні ротації бойових підрозділів.
Також ДПСУ пропонує:
- престижну роботу з належною оплатою праці від 25 000 грн;
- якісну підготовку в Україні та за кордоном;
- належне забезпечення зброєю та технікою;
- соціальні гарантії;
- безкоштовне медичне забезпечення;
- можливість кар’єрного зростання;
- забезпечення речовим майном;
- можливість отримати освіту.
– Завдання загонів – посилити оборону та захист нашої держави, укріпити державний кордон України, адже прикордонники – перші на держрубежі та є невід’ємною складовою Сил оборони України, – інформує Держприкордонслужба.
Зазначається, що відбір кандидатів здійснюється серед цивільного населення та військовослужбовців Державної прикордонної служби України.
Місце дислокації загонів: Черкаська, Львівська та Хмельницька області.
Умови прийому до ДПСУ
Щоб доєднатися до лав Держприкордонслужби, треба бути громадянином (громадянкою) України віком в особливий період від 18 до 60 років, а також не мати судимості.
Крім того, важливим аспектом, який враховується під час прийняття вас до ДПСУ, є придатність до військової служби за станом здоров’я.
Етапи добору
Кандидат може обрати вид військової служби:
- військову службу за контрактом (контракт на 1, 3, 5 років або до оголошення демобілізації)
- призов під час мобілізації на особливий період (до оголошення демобілізації)
На військову службу за контрактом:
- подання кандидатом заявки та отримання ним первинної консультації;
- вивчення особистих якостей кандидата;
- збір документів та проходження перевірок на відповідність вимогам служби за контрактом кандидатом;
- прийом кандидата на військову службу за контрактом напряму до прикордонного загону бригадного типу;
- підготовка (допідготовка) кандидата.
На військову службу під час мобілізації, на особливий період:
- подання кандидатом заявки та отримання ним первинної консультації;
- вивчення особистих якостей кандидата;
- перевірка на відповідність кандидата критеріям призову на військову службу за мобілізацією до органів Держприкордонслужби;
- призов кандидата через ТЦК та СП до навчальних центрів прикордонних загонів бригадного типу або інших загонів;
- підготовка (допідготовка) кандидата.
Для початку оформлення з собою мати:
- особисті документи (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, документи про освіту та інші документи, що підтверджують професійні та/або моральні якості (за бажанням);
- військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці
Деталі та анкета за посиланням.