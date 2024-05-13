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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Втрати ворога на 13 травня: ЗСУ знищили 1 740 окупантів та три десятки танків

російські солдати
Фото: Depositphotos

Втрати ворога на 13 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Упродовж минулої доби Збройні сили України ліквідували 1 740 російських окупантів.

Загальні втрати армії РФ на 810-ту добу повномасштабної війни перевищили 484 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 13 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 484 030 (+1 740);
  • танків ‒ 7 485 (+31);
  • бойових броньованих машин ‒ 14 417 (+42);
  • артилерійських систем – 12487 (+15);
  • РСЗВ – 1 070 (+4);
  • засобів ППО – 797;
  • літаків – 350;
  • гелікоптерів – 325;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 936 (+26);
  • крилатих ракет ‒ 2 197 (+3);
  • кораблів/катерів ‒ 26;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 878 (+59);
  • спеціальної техніки ‒ 2 048 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 810-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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