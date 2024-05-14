Буданов: Почати наступ на Суми РФ поки що не дала змоги ситуація на фронті

Армія РФ дійсно з самого початку планувала операцію в Сумській області одночасно з Харківською.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив очільник ГУР Кирило Буданов.

Буданов – про операцію РФ у Сумській області

Наразі, каже Кирило Буданов, РФ утримує невелике угруповання сил в прикордонні.

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З боку Росії – це район міста Суджа, з боку України йдеться про Сумський напрямок.

Попри це, наголошує очільник ГУР, ситуація поки що не дозволила окупантам розпочати активні дії у Сумській області для реалізації їхнього плану.

Нагадаємо, що активна фаза прикордонної операції в Харківській області триває вже п’яту добу.

Нова хвиля наступу на Харків почалась 10 травня із посилених обстрілів на півночі області та спроб прориву лінії оборони.

За даними очільника української розвідки, ворог уже заблокований на тих рубежах, до яких зміг дійти.

Сили оборони тим часом готуються до початку витіснення ворога за межі держави.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 811-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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