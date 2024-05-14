Посилення мобілізації після 18 травня: Веніславський сказав, коли спаде ажіотаж

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запевнив, що після 18 травня ситуація з чергами біля ТЦК поступово налагодиться, оскільки саме з дня набуття чинності закону про мобілізацію має запрацювати е-кабінет військовозобов’язаного.

В інтерв’ю Radio NV нардеп розповів, коли спаде ажіотаж навколо закону про мобілізацію.

Що буде після 18 травня

Веніславський передусім наголошував на українських чоловіках, які перебувають за кордоном, зауваживши, що навряд чи слід очікувати масової відмови від паспортів України.

Зараз дивляться

– Я думаю, що електронний кабінет запрацює протягом наступного тижня вже і за кордоном. Будь-який громадянин України зможе оновити свої персональні дані, – пояснив він.

За його словами, після того, як громадянин України оновить свої персональні дані (місце фактичного проживання, засіб комунікації і відношення до військової служби), він зможе отримати згенерований QR-код, який свідчитиме про виконання вимог закону про мобілізацію, і отримувати відповідні консульські послуги.

– Цей ажіотаж і штучно створена інформаційна кампанія, зокрема і ресурсами ворога, про те, що громадяни України будуть примусово повертатися, зіграли злий жарт, що виникли черги, які змусили якимось чином реагувати МЗС. Думаю, що з 18 травня ситуація зміниться, – додав політик.

Веніславський вважає, що коли всі зрозуміють, що через електронний кабінет протягом 15 хвилин можна буде оновити персональні дані, ажіотаж спаде.

Говорячи про черги біля ТЦК, він сказав, що це пов’язано з тим, що громадяни не до кінця зрозуміли всі положення закону про мобілізацію, нагадавши, що для оновлення персональних даних є ще ЦНАП і буде електронний кабінет, яки запрацює якраз з дня набрання чинності законом, тобто з 18 травня.

– І тоді кожен зможе дистанційно оновити свої персональні військово-облікові дані, за винятком, звичайно, проходження ВЛК, яку необхідно буде пройти, якщо людина її тривалий час не проходила або якщо вона була визнана обмежено придатною. А цей термін, я хочу нагадати, ми скасували, і є зараз або придатні, або непридатні. Таким громадянам необхідно буде з’явитися фізично до ТЦК, – підсумував нардеп.

Факти ICTV розібрали головні положення закону про мобілізацію в Україні у матеріалі.

Джерело : Новое время

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