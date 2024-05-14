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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ прагне створити на Харківщині буферну зону, а не просуватися вглиб – ISW

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що просування військ РФ на Харківщині свідчить, радше, про наміри окупантів створити так звану буферну зону вздовж міжнародного кордону, а не просунутися вглиб регіону.

Свої висновки вони пояснюють тим, що 13 травня “російські війська продовжували здійснювати тактично значущі просування на північ і північний схід від Харкова”.

Ситуація на Харківському напрямку: оцінка ISW

– Відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про знищення ними кількох мостів через ключові водні артерії в межах населеного пункту свідчать про те, що російські війська надають перевагу створенню “буферної зони”, а не більш глибокому проникненню, як це передбачалося раніше за оцінками ISW, – зауважують аналітики.

Зараз дивляться

Водночас в ISW кажуть, що не фіксували підтверджень того, що окупаційні війська переправилися на південний (лівий) берег річки Вовча у Вовчанську чи його найближчих околицях.

– Незрозуміло, чому російські війська націлилися саме на мости, які їм потрібні для переходу і забезпечення стабільної логістики через річку Вовча для наступальних операцій вглиб північної Харківської області, тому ці удари свідчать про те, що російські війська, можливо, віддають перевагу негайному здобуттю перемоги в неукріпленому районі на півночі України, – припускають аналітики.

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Днями керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також припустив, що РФ може розглядати створення буферної або санітарної зони у Харківській області у разі провалу наступу.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Вовчанськ, Російська агресія, Харків, Харківська область
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