Сприяють поліпшенню екології: науковець Дяків розповів про переваги вітрових електростанцій

Під час війни росіяни знищили уже близько 80% теплових електростанцій і понад половину гідроелектростанцій України.

Наразі країна перебуває в безвихідній ситуації, а для її стабілізації необхідний розвиток відновлювальних джерел енергетики, до прикладу, вітрових електростанцій (ВЕС), вважають експерти галузі.

Розбудовувати вітрові станції вигідно в горах на Закарпатті, але місцеве населення переймається через можливий негативний вплив ВЕС на довкілля.

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Кандидат геологічних наук, член-кореспондент Академії гірничих наук України, доцент кафедри екологічної та інженерної геології й гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка Василь Дяків для журналістів прокоментував, чи впливає розташування вітрових електростанцій на довкілля.

За словами науковця, насправді відповідний вплив є незначним і компенсується подальшою позитивною діяльністю ВЕС. Прикладом є досвід країн ЄС, в яких, як каже Дяків, визнано: вітрові електростанції мінімально діють на довкілля, тому їхнє будівництво в горах лише продовжує набирати обертів.

Василь Дяків, розповідаючи про українську галузь, зауважив, що місцеві жителі Закарпаття переймаються будівництвом вітряків там, думаючи, ніби через роботу ВЕС страждатимуть птахи.

Науковець пояснив, що це поширений фейк. Він розповів, що сучасні станції мають спеціальні датчики, які під час міграції птахів і кажанів зупиняють лопаті вітряка для уникнення найменших загроз для них.

За його словами, якби існувала проблема негативного впливу на орнітофауну, Європейський Союз уже заборонив би будівництво гірських ВЕС.

Як наголосив кандидат геологічних наук, ще один розповсюджений міф стосується нібито високого рівня шуму, який супроводжує роботу вітрових електростанцій.

Хоча 10-15 років тому дійсно встановлювали вітрогенератори, що мали значний шумовий вплив. Зараз модернізовані станції будуються вже за сучасними технологіями, ділиться науковець. Такі ВЕС ніяк не шкодять людям.

– Так, сучасні вітряки мають певний рівень шумового забруднення. Але державними будівельними нормами – це передбачено, навіть той мізерний шум, щоб його люди не чули. Жодних інших інфрачервоних, радіоактивних чи токсичних для здоров’я випромінювань вітроелектростанція не дає, – пояснив експерт.

У Німеччині, Бельгії, Данії, Швеції, Франції, Іспанії, Португалії, Греції, Італії, зокрема у гірських регіонах активно здійснюється будівництво ВЕС. Дяків каже, що досвід країн ЄС і Західної Європи руйнує міфи про те, що у високогір’ї не можна будувати через шкоду довкіллю.

Попри мінімальний негативний вплив на довкілля гір при будівництві ВЕС, у майбутньому такі станції лише сприятимуть поліпшенню стану екології, переконаний Василь Дяків.

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