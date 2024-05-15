Несплата штрафів за ухилення від мобілізації: чи блокуватимуть персональні рахунки

Верховна Рада збільшила штрафи за порушення норм мобілізації. Громадян у воєнний час штрафуватимуть від 17 000 до 25 500 грн, а суми штрафів для посадових та юридичних осіб сягатимуть 59 500 грн.

Ці суми є доволі великими, й хтось просто не зможе заплатити такі гроші. Тому постає цілком логічне питання: чи будуть блокувати рахунки та арештовувати майно в разі несплати штрафу за ухилення від мобілізації.

Про це Факти ICTV поспілкуватися із членом Асоціації правників України, юристом у сфері військового права та мобілізації Антоном Ревенком.

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Збільшення штрафів за ухилення від мобілізації

9 травня парламент ухвалив у другому читанні проєкт закону № 10379 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Новий закон вносить зміни у ст. 210 та 210-1 Кодексу України про адмінправопорушення.

Відповідно до нової редакції КУпАП, тепер за порушення правил військового обліку, вчинене у воєнний час (або повторне порушення), санкція передбачає накладення штрафу від 17 000 до 25 500 грн.

Відповідно до оновленої редакції ст. 210-1 КУпАП, за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у воєнний час штраф для громадян становитиме від 17 000 до 25 500 грн, для посадових та юридичних осіб – від 34 000 до 59 500 грн.

Цей закон має підписати президент Володимир Зеленський, і після цього документ набуде чинності наступного дня після його оприлюднення.

Блокування рахунків через несплату штрафів за ухилення від мобілізації

Юрист Антон Ревенко наголошує, що ухвалені зміни в декілька разів збільшують розмір штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію, тому може виникнути реальна загроза блокування банківських рахунків громадян.

На сьогодні для притягнення особи до адміністративної відповідальності представники ТЦК складають відповідний протокол, який потім передають до суду з метою винесення постанови.

– Головна особливість процедури полягає в тому, що військовозобов’язаний обов’язково має бути присутнім під час складання протоколу. Він має ознайомитись зі своїми правами, підписати протокол або відмовитися від його підписання, – наголошує юрист.

Нова процедура стягнення штрафів за ухилення від мобілізації

Після того як новий закон набере чинності, представники ТЦК зможуть самостійно виносити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності без передання матеріалів до суду та без обов’язкової присутності особи, щодо якої складають постанову.

Для цього представники ТЦК повинні мати підтвердження, що військовозобов’язаного належним чином повідомили про дату, час та місце виклику.

За словами юриста Антона Ревенка, така процедура суттєво пришвидшить притягнення до адміністративної відповідальності та накладення вже підвищених штрафів за ухилення від мобілізації.

Оскільки у реєстрі військовозобов’язаних Оберіг зібрано інформацію зі всіх державних реєстрів, то особу, щодо якої склали постанову, зможуть внести до Реєстру боржників, а у разі несплати штрафу – заблокувати рахунки, наголошує Антон Ревенко.

– Наприклад, якщо щодо особи склали відповідну постанову про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення військового обліку і вона не сплачує штраф, то документ направлять до органів виконавчої служби, які в примусовому порядку зможуть заблокувати рахунки та накласти арешт на майно, – наголошує юрист.

Проте, за його словами, закон містить певні ризики. Наприклад, для винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за статтями 210, 210-1 КУпАП, представники ТЦК повинні мати документи, які підтверджують отримання особою виклику, але які саме це документи – у законі не конкретизовано.

– На сьогодні жодним нормативно-правовим актом не зазначено, які саме це повинні бути документи, – говорить адвокат.

Далі це розширення повноважень представників ТЦК щодо самостійного накладення стягнення з осіб може призвести до масового оскарження таких дій у суді, що створить додаткове навантаження на судову систему.

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