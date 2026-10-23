Сьогодні, 23 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулося 270 наших громадян.

Про це повідомляли президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими 23 жовтня

Президент України повідомив, що з російського полону повертаються військовослужбовці Національної гвардії, зокрема бійці Азову, прикордонники, представники територіальної оборони, Військово-Морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Державної спеціальної служби транспорту. Також вдалося звільнити дев’ятьох цивільних. Більшість із них перебували в неволі з 2022 року.

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Серед звільнених переважають оборонці Маріуполя. Крім того, додому повертаються військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках. Значну частину полонених російська влада незаконно засудила.

Серед звільнених сьогодні – 38 офіцерів. Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках.

Також серед звільнених є п’ятеро українців, яких раніше вважали загиблими внаслідок російського теракту в Оленівці у липні 2022 року.

Відомо, що було звільнено Стівена Габбарда – 74-річного вчителя англійської мови з Ізюму, якого росіяни незаконно засудили та піддавали тортурам.

– Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам, зокрема дякуємо всім, хто доклав зусиль до звільнення Стівена Габбарда, – пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

За словами Дмитра Лубінця, це історичний обмін, оскільки вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових: 86 засуджених та одного оборонця щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування.

– Я безпосередньо перебуваю на місці, спільно зі мною мої Представники: з прав осіб, позбавлених свободи внаслідок російської агресії проти України та зниклих безвісти Юрій Ковбаса, в системі органів сектору безпеки й оборони Віталій Нікулін та представники з регіонів: Галина Лугова та Віталій Вербовий. Мета чітка — пропрацювати обізнаність українців про їхні права надалі та прослідку, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, 24 серпня Україна повернула 10 військовослужбовців у межах спеціального етапу обміну. Повернення полонених відбулося через територію Білорусі.

19 серпня Україна повернула з полону 103 військовослужбовців. 5 червня 2026 року Україна повернула 186 людей: 185 військових та одного цивільного.

15 травня Україна та Росія провели обмін полоненими, завдяки чому вдалося повернути додому 205 наших громадян. Це був перший етап обміну в межах 1000 на 1000.

24 квітня Україна та Росія провели обмін полоненими, внаслідок чого вдалося повернути додому 193 українських захисників.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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