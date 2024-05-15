Вовчанськ сьогодні: окремі групи РФ зайшли до міста, але ворога частково витіснено

Окремі піхотні групи російських окупантів дійсно зайшли до Вовчанська Харківської області.

Про це в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін.

Водночас у Харківській обласній військовій адміністрації, Генеральному штабі Збройних сил України та Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони наголошують, що більша частина Вовчанська залишається під контролем Сил оборони, тож інформація про окупацію росіянами міста, яка сьогодні шириться в мережі, не відповідає дійсності.

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Вовчанськ на карті

Вовчанськ – ситуація сьогодні, 15 травня: що кажуть у Міноборони

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін підтверджує, що деякі піхотні групи РФ дійсно зайшли у Вовчанськ.

Наразі ворог намагається закріпитися на північній частині міста, однак бойова робота триває.

– Ясна річ, що ситуація непроста, напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої, – зауважив у коментарі Вадиму Карп’яку Дмитро Лазуткін.

Водночас речник Міноборони закликає сприймати цю інформацію спокійно, адже це війна й ворог постійно намагається розтягнути фронт, подекуди зв’язавши українські сили.

– Наше завдання – знищувати ворога, не давати йому закріпитися та завести більше сил. Наразі до Вовчанська підтягнуто боєздатні українські резерви, які тримають Харківський напрямок.

Наші FPV-дрони та артилерія доволі ефективно працюють, тому багато окупантів гинуть на підходах до міста, – говорить Дмитро Лазуткін.

Зокрема, українські захисники в значних кількостях знищують техніку, якою ворог підвозить свою піхоту.

Вовчанськ – ситуація сьогодні, 15 травня: що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Генштабі ЗСУ, коментуючи ситуацію довкола Вовчанська сьогодні, 15 травня, зауважують, що на Харківському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення.

Наразі ворог намагається атакувати в напрямку Липців. Так, авіація РФ завдала двох ударів по районах Липців та Малої Данилівки.

Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів у районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили з міста, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях.

Дані щодо втрат противника уточнюються.

Вовчанськ – ситуація сьогодні, 15 травня: що кажуть в ОСУВ Хортиця

Те, що на Харківському напрямку зупинено спроби російських військ прорвати оборону Збройних сил України, підтверджує й речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця Назар Волошин.

Коментуючи ситуацію під час ефіру загальнонаціонального телемарафону, Назар Волошин зауважив, що оперативна ситуація на Харківському напрямку залишається складною, динамічно змінюючись.

Упродовж доби відбито 11 атак противника, зокрема на таких напрямках, як Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно – Вовчанськ.

Так, бої точаться в районах Лук’янців і Вовчанська.

Окупанти там прагнуть здобути певну тактичну перевагу та закріпитися на вигідних позиціях. Однак підрозділи ЗСУ не дають їм цієї можливості.

Через вогневий вплив та штурмові дії окупантів на окремих ділянках у районах Лук’янців і Вовчанська було переміщено підрозділи на більш вигідні позиції задля збереження життів військовослужбовців.

Нова хвиля наступу на Харківському напрямку

Нагадаємо, що нова хвиля наступу на Харківському напрямку почалась 10 травня.

За цей час Сили оборони ліквідували та поранили 615 окупантів, знищили або пошкодили 98 одиниць озброєння та військової техніки РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ЦПД, Олег Синєгубов

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