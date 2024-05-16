Мінекономіки скасувало наказ про бронювання працівників Glovo, Visa та Favbet

Перший віцепрем’єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко заявила про скасування наказу Мінекономіки від 8 квітня №8572 щодо бронювання військовозобов’язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації.

Своє рішення вона пояснила суспільним резонансом та пообіцяла розібратися в ситуації.

Скасування наказу про бронювання: заява Свириденко

– Щодо інформації, яка з’явилася в ЗМІ щодо бронювання деяких технологічних компаній. З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання і будемо розбиратися в ситуації та аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам часу й потребам бізнесу, – зауважила Свириденко.

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Вона також пояснила, як виглядає процес бронювання саме на прикладі цієї ситуації.

За її словами, спочатку зазначені компанії звернулися до Мінцифри, яке визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості з ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.

– Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки. На основі рішення Генштабу списки опрацьовуються Мінекономіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників, – додала віцепрем’єр.

І зауважила, що бронювання спеціалістів – законне право бізнесу й можливість для країни підтримувати економіку, проте “це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо в такий важкий час”.

– Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці, – підсумувала вона.

Що передувало

Сьогодні нардеп від фракції Слуга народу Олександр Федієнко оприлюднив наказ Міністерства економіки №8572 від 8 квітня, яким забронювало військовозобов’язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech.

У документі зазначається, що на період мобілізації та воєнного часу було заброньовано військовозобов’язаних працівників: ТОВ Гловоап Україна, ТОВ Фавбет Тек, ТОВ Віза Україна, ТОВ Агрі Чейн, ТОВ Корт та ДП ССМ.

Вони отримали відстрочку від мобілізації на 6 місяців, тобто до 8 жовтня 2024 року.

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