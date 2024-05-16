Жолнович оцінила ризики усиновлення дітей заради відстрочки від мобілізації
У Мінсоцполітики не вважають, що недобросовісні українці почнуть масово всиновлювати дітей-сиріт задля отримання відстрочки від мобілізації.
За словами голови відомства Оксани Жолнович, зараз відстрочка від мобілізації діє при усиновленні навіть однієї дитини, і цю норму скасовувати не стали.
Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону.
— Ми думали, чи залишати цю норму, і вирішили, що так. Бо тут балансує інтерес дитини та інтерес держави. Дитина вже втрачала родичів, вже проживала біль втрати, і цій дитині дали шанс отримати нову родину, – пояснила чиновниця.
Усиновлення дітей під час війни
Жолнович додала, що в Україні не більше 1 тис. усиновлювачів на рік, серед них тих, хто підпадає під мобілізацію – і того менше.
Тому заради такої невеликої кількості ризикувати інтересами дітей-сиріт законодавці не стали.
— Тим більше процес усиновлення тривалий, тому сильно розраховувати, що ти отримаєш відстрочку за допомогою усиновлення також не варто. Тому я не думаю, що такою лазівкою можуть скористатися якісь недобропорядні люди, — резюмувала вона.
Скільки дітей-сиріт в Україні
Станом на 2024 рік в Україні налічується 64,5 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
З них у спеціальних закладах-інтернатах – проживає близько 5 тис.
— Понад 45 тис. українських сиріт перебувають під опікою своїх родичів. Тобто вони не вийшли за коло найближчого родинного оточення. 14,3 тис. дітей живе у великих та малих прийомних сім’ях, – пояснила Жолнович.