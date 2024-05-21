Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Усика відсторонили від боксу після бою з Ф’юрі: що відомо
Батьку, ми це зробили: заява абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика
Добраніч, Тайсоне! Це було легендарно! Реакція спортсменів на перемогу Усика
Усик після бою потрапив до лікарні через підозру на перелом щелепи
Що потрібно брати з собою на НМТ 2024: повний список
Україна
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК в Україні у 2024 році

Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК: переліr категорій громадян

18 травня 2024 року набули чинності нові правила проведення мобілізації. Тепер протягом 60 днів всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані оновити особисті дані. Це можна зробити в ТЦК, в центрах надання адміністративних послуг або через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Чи є категорія громадян, кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК? Читайте детальніше, кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК у 2024 році, на Фактах ICTV.

Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК

Оновлення особистої інформації не потрібно громадянам віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Але цей факт має бути зафіксований у військовому квитку та відповідних державних реєстрах.

Зараз дивляться

Якщо особа не має відповідного запису у військово-обліковому документі, але знята з військового обліку, то їй необхідно звернутися до ТЦК.

Хто може не оновлювати дані в ТЦК та за що виключають з військового обліку

Оновлювати дані в ТЦК не потрібно особам, знятим з військового обліку.

Це може відбуватися, коли:

  • людина визнана непридатною до військової служби військово-лікарською комісією (ВЛК);
  • особа досягла граничного віку перебування в запасі, тобто їй понад 60 років;
  • у людини було припинено громадянство України.

Якщо людина була виключена з військового обліку та оновлювала дані до 18 травня, тобто до набуття чинності закону, то необхідно буде оновити їх ще раз, навіть якщо не відбулося жодних змін.

Читайте також
Як отримати військовий квиток, якщо не служив в армії
Зняття з військового обліку

Війна в Україні, військові, ТЦК, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Максимум уваги – прикордонню на Харківщині та Сумщини: Зеленський заслухав доповідь Сирського
Зеленський
Графіки відключення світла для міста Дніпро на 22 травня 2024 року
графіки відключення світла Дніпро
Мине рік чи два: Йонсон про вихід країн НАТО на потрібні поставки зброї Україні
Поставки зброї в Україну: скільки часу потрібно країнам НАТО для забезпечення потреб
Графіки відключення світла в Кривому Розі на 22 травня 2024 року
Графіки відключення світла у Кривому Розі
В Україну почали повертатися перші фахівці з обслуговування F-16 – Євлаш
винищувач F-16

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь