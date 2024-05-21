Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК в Україні у 2024 році

18 травня 2024 року набули чинності нові правила проведення мобілізації. Тепер протягом 60 днів всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані оновити особисті дані. Це можна зробити в ТЦК, в центрах надання адміністративних послуг або через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Чи є категорія громадян, кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК? Читайте детальніше, кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК у 2024 році, на Фактах ICTV.

Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК

Оновлення особистої інформації не потрібно громадянам віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Але цей факт має бути зафіксований у військовому квитку та відповідних державних реєстрах.

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Якщо особа не має відповідного запису у військово-обліковому документі, але знята з військового обліку, то їй необхідно звернутися до ТЦК.

Хто може не оновлювати дані в ТЦК та за що виключають з військового обліку

Оновлювати дані в ТЦК не потрібно особам, знятим з військового обліку.

Це може відбуватися, коли:

людина визнана непридатною до військової служби військово-лікарською комісією (ВЛК);

особа досягла граничного віку перебування в запасі, тобто їй понад 60 років;

у людини було припинено громадянство України.

Якщо людина була виключена з військового обліку та оновлювала дані до 18 травня, тобто до набуття чинності закону, то необхідно буде оновити їх ще раз, навіть якщо не відбулося жодних змін.

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