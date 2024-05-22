Обстріл України дронами 22 травня: ППО знищила всі 24 БпЛА

Протиповітряна оборона відбила обстріл України дронами 22 травня.

Про це в ранковому зведенні повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Атака дронами сьогодні

До атаки дронами сьогодні російські війська залучили 24 ударні безпілотники Shahed-136/131.

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Пуски здійснювались із трьох напрямків – із району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, Курська та поки що окупованої території Криму.

Нічну атаку загарбників відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил.

Зрештою протиповітряна оборона ліквідувала всі 24 Шахеди.

Приземлили їх у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Микола Олещук

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