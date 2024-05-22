Укр Рус Eng
Укр Рус Eng
Популярні
Усика відсторонили від боксу після бою з Ф’юрі: що відомо
Штраф чи в’язниця: яка відповідальність за спробу незаконного перетину кордону чоловіками
Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Графіки відключення світла 24 травня: у яких областях не буде електрики
Усик може залишитись абсолютним чемпіоном: в IBF відповіли, як це можливо
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл України дронами 22 травня: ППО знищила всі 24 БпЛА

Обстріл України дронами Шахед 22 травня 2024: наслідки вибухів
Фото: Генштаб ЗСУ

Протиповітряна оборона відбила обстріл України дронами 22 травня.

Про це в ранковому зведенні повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Атака дронами сьогодні

До атаки дронами сьогодні російські війська залучили 24 ударні безпілотники Shahed-136/131.

Зараз дивляться

Пуски здійснювались із трьох напрямків – із району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, Курська та поки що окупованої території Криму.

Нічну атаку загарбників відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил.

Зрештою протиповітряна оборона ліквідувала всі 24 Шахеди.

Приземлили їх у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Микола Олещук

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, дрон-камікадзе, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія, Шахеди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Терористам буде відповідь за удари: Зеленський після візиту до Харкова
Звернення Зеленського – візит до Харкова та Саміт миру (від 24 травня 2024) відео онлайн
Україна веде переговори з ЄС про максимізацію імпорту електрики – Галущенко
Україна веде переговори з ЄС про максимізацію імпорту електрики
Путін боїться саміту миру: Кулеба пояснив заяви РФ про готовність припинити війну
Дмитро Кулеба
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Україна провела переговори з Польщею щодо постачання енергетичного обладнання – Шмигаль
Денис Шмигаль

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь