Карта бойових дій на 23 травня 2024 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби загалом зафіксовано 143 бойових зіткнення, ворог випустив сім ракет, здійснив 49 авіаударів, зокрема, скинув 70 КАБів), та понад тисячу ударів дронами-камікадзе (Шахеди, Ланцети, FPV).

Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2024

Ситуація в Україні на 23 травня 2024

З початку цієї доби, 23 травня, відбулося 28 бойових зіткнень. Противник завдав п’ять авіаударів – скинув 13 КАБів, застосував 33 дрони-камікадзе і здійснив 569 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші воїни відбивають атаку ворога у напрямку Муром – Стариця. Минулої доби ворог на Харківському напрямку втратив понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог чотири рази намагався штурмувати в районах Стельмахівки та Греківки – один штурм відбито, а три боєзіткнення ще тривають. Окупанти вчора на даному напрямку втратили понад 100 осіб.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивають атаку у районі села Терни.

На Краматорському напрямку триває бій поблизу Кліщіївки. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби ворог чотири рази намагався прорвати нашу оборону. Дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районі Сокола.

На Курахівському напрямку в районах Красногорівки та Водяного тривають два бойових зіткнення.

На Времівському напрямку успішно відбито атаку загарбників біля Старомайорського.

Втрати РФ у війні на 23 травня 2024

особового складу ‒ близько 497 700 (+1 330);

танків ‒ 7 622 (+11);

бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27);

артилерійських систем – 12 860 (+40);

реактивних систем залпового вогню – 1 077;

засобів протиповітряної оборони ‒ 813 (+1);

літаків – 355 (+1);

гелікоптерів – 326;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45);

крилатих ракет ‒ 2 209 (+1);

кораблів (катерів) ‒ 27;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 513 (+71);

спеціальної техніки ‒ 2 094 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 820-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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