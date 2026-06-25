Сили оборони України показали кадри з державним прапором над Кінбурнською косою. Українські військові продовжують операцію на Південному напрямку та посилюють тиск на російські війська поблизу Кінбурна.

Український прапор на Кінбурнській косі

В оперативно-тактичному угрупованні військ Одеса повідомили, що українські підрозділи проводять комплексні заходи для ураження позицій окупантів у цьому районі.

У Регіональному управлінні Сил територіальної оборони Південь заявили, що внаслідок вогневого ураження російські військові були змушені залишити займані позиції. За повідомленням військових, окупанти проводять евакуацію вцілілого особового складу та відходять із рубежів оборони.

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— Синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі! — зазначили у Силах територіальної оборони.



Кінбурнський півострів має стратегічне значення через своє розташування на Півдні України та контроль над акваторією Чорного моря. Українські військові наголошують, що операція на цьому напрямку триває.

Кінбурнська коса на карті

Кінбурнська коса — піщана коса, розташована в Миколаївському районі Миколаївської області за 4–7,5 км від Очакова. Ця коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

Територія Кінбурнської коси належить до Чорноморського біосферного заповідника.

З 2022 року на косі російські окупанти тримали свої сили.

8 червня партизанський рух Атеш із посиланням на свого агента у штабі угруповання військ РФ Дніпро повідомив, що окупанти нібито почали залишати частину позицій на Кінбурнській косі. Причиною стали активні удари з боку Сил оборони України.

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