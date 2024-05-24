Поліція зможе доправляти до ТЦК людей, що перебувають у розшуку за ухилення – Вигівський

Поліцейський може доправити військовозобов’язану особу до ТЦК та СП, якщо під час спілкування стане відомо, що людина перебуває у розшуку.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.

Доправлення до ТЦК поліцією

– Якщо він (військовозобов’язаний, – Ред.) перебуває в розшуку за вчинення кримінального правопорушення, то поліціянт має здійснити невідкладні дії із затримання такої особи відповідно до кримінального процесуального законодавства, – сказав він.

Вигівський додає, що у разі встановлення, що людина ухиляється від військової служби, поліція її доправить до ТЦК.

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Також очільник поліції каже, що правоохоронець уповноважений застосовувати заходи примусу, якщо військовозобов’язаний, зупинений для перевірки документів, вирішив тікати.

– Вид та межі застосування таких заходів залежать виключно від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено причетність особи до вчинення злочинів, то до особи, яка вчиняє злісну непокору законній вимозі поліціянта, може бути застосовано такі заходи примусу, як фізична сила та спеціальні засоби, – пояснив Вигівський.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, з 17 травня в Україні почав діяти електронний кабінет військовозобов’язаного під назвою Резерв+. Він доступний на майданчиках AppStore та Google Play.

У ньому людина може оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

Крім того, 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію.

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