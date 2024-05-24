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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Стався витік інформації: у НАБУ усунули від виконання обов’язків першого заступника директора

набу
Фото: НАБУ

Від виконання обов’язків відсторонили першого заступника Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Такі дії відомство пояснило необхідністю провести обʼєктивне досудове розслідування, відкрите через ймовірний витік інформації.

Зараз дивляться

– Наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто першого заступника директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що керівництво та колектив Бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом.

– Про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість, – пише НАБУ.

Пресслужба не називає імені посадовця, водночас першим заступником голови НАБУ є Гізо Углава. Він не коментував ситуацію публічно.

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НАБУ, Розслідування
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