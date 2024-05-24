Стався витік інформації: у НАБУ усунули від виконання обов’язків першого заступника директора

Від виконання обов’язків відсторонили першого заступника Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Такі дії відомство пояснило необхідністю провести обʼєктивне досудове розслідування, відкрите через ймовірний витік інформації.

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– Наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто першого заступника директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що керівництво та колектив Бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом.

– Про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість, – пише НАБУ.

Пресслужба не називає імені посадовця, водночас першим заступником голови НАБУ є Гізо Углава. Він не коментував ситуацію публічно.

Обшуки у детектива НАБУ

22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що провела обшук в помешканні детектива одного з підрозділів НАБУ. Слідчі дії були частиною досудового розслідування Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями про зловживання владою та розголошення даних.

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