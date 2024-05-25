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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 25 травня перевищили 500 тисяч: ЗСУ ліквідували ще 1 140 окупантів

Війна в Україні

Втрати ворога на 25 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1140 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 822-гу добу повномасштабної війни перевищили 500 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 25 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 500 080 (+1 140);
  • танків ‒ 7 650 (+15);
  • бойових броньованих машин ‒ 14 786 (+11);
  • артилерійських систем – 12 929 (+27);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 082 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 814 (+1);
  • літаків – 356;
  • гелікоптерів – 326;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10 414 (+4);
  • крилатих ракет ‒ 2 209;
  • кораблів (катерів) ‒ 27;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 608 (+39);
  • спеціальної техніки ‒ 2 104 (+3).

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 43 окрема артилерійська бригада

Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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