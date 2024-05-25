Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 25 травня перевищили 500 тисяч: ЗСУ ліквідували ще 1 140 окупантів
Втрати ворога на 25 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1140 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 822-гу добу повномасштабної війни перевищили 500 тис.
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Втрати РФ на 25 травня 2024
- особового складу ‒ близько 500 080 (+1 140);
- танків ‒ 7 650 (+15);
- бойових броньованих машин ‒ 14 786 (+11);
- артилерійських систем – 12 929 (+27);
- реактивних систем залпового вогню – 1 082 (+2);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 814 (+1);
- літаків – 356;
- гелікоптерів – 326;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10 414 (+4);
- крилатих ракет ‒ 2 209;
- кораблів (катерів) ‒ 27;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 608 (+39);
- спеціальної техніки ‒ 2 104 (+3).
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: 43 окрема артилерійська бригада
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