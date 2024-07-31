Ми не росіяни: Зеленський пояснив, чому мобілізація в Україні поки що не дає результатів

З набрання чинності закону про мобілізацію в Україні з 18 травня лави ЗСУ значно поповнилися новобранцями, але вони продовжують навчання та бойову підготовку.

Тому масштабний призов наразі суттєво не позначився на фронті.

Про це в інтерв’ю французькому Le Monde розповів президент Володимир Зеленський.

Зараз дивляться

Мобілізація в Україні – позиція Зеленського

— Військове командування каже, що темпи мобілізації зросли. На полі бою не вистачає людей, оскільки новобранці все ще навчаються. Ми не росіяни. У Росії деякі солдати пройшли лише семиденну підготовку перед відправкою на фронт. У нас хлопці мають бути на тренуваннях не менш як два місяці, – пояснив глава держави.

Він наголосив, що чисельність населення РФ непорівнянна з українською, і це серйозний виклик для нас.

Зеленський розповів, що окупанти зазнають колосальних втрат через своє безтурботне ставлення до особового складу.

За його словами, за останні кілька тижнів росіяни зазнають втрат тисячу людей на день – убитими та пораненими.

— Вони божевільні. Путін збожеволів. Як ти можеш щодня вбивати тисячу людей? У рік війни він принесе у жертву 300 тисяч власних громадян. Понад 500 000 його солдатів уже вбито або поранено, – підсумував президент.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.