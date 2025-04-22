Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком на пільгових умовах. Це означає, що вони можуть вийти на пенсію раніше, ніж інші громадяни.

Факти ICTV дізнавалися, як нараховується стаж за військову службу та коли може піти на пенсію учасник бойових дій.

Пенсійний фонд України інформує, що мобілізація до лав ЗСУ не перериває набуття права на пільгову пенсію для осіб, які до призову працювали на посадах або за фахами, що надають таку можливість.

Період військової служби включається до загального страхового стажу, необхідного для призначення пенсії на пільгових умовах. Тобто, якщо ви мали право на дострокову пенсію за видом діяльності до мобілізації, то цей період буде враховано під час розрахунку пенсії після демобілізації.

Чи рахується стаж у зоні бойових дій

Закон України Про військовий обов’язок і військову службу гарантує, що період проходження військової служби зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю та стажу державної служби.

Тобто, навіть якщо роботодавець не сплачує страхові внески за мобілізованого працівника, цей період не втрачається для нарахування пенсії, не впливає на досвід роботи та не перериває стажу роботи за фахом. Відповідно відбувається зарахування військової служби до стажу роботи.

Стаж за військову службу: як нараховується

Мобілізація працівника на військову службу не є підставою для розірвання трудового договору. На час проходження військової служби працівник тимчасово усувається від виконання своїх трудових обов’язків. Про цей факт роботодавець зобов’язаний зробити запис у трудовій книжці працівника.

Такий запис є підтвердженням збереження робочого місця для мобілізованого та є важливим документом для відновлення трудових відносин після демобілізації. Ця норма закріплена в законодавстві України про працю і покликана забезпечити соціальний захист військовослужбовців.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 8 закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, час перебування на військовій службі зараховується до страхового стажу.

Крім того, для військовослужбовців (за певних умов) передбачено додаткові пільги під час обліку стажу. Так, пп. 1 п. 3 постанови Кабінету міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 встановлює, що один місяць військової служби в особливий період зараховується як три місяці загального трудового стажу для призначення пенсій.

У випадках незаконного звільнення працівників, призваних на військову службу, або невиплати їм заробітної плати, потерпілі мають право звернутися до Державної служби зайнятості для фіксації порушення. Крім того, передбачено можливість звернення до суду з позовом про відновлення на роботі та стягнення заборгованої заробітної плати.

Як рахується стаж учасникам бойових дій

Особи, які мають статус учасника бойових дій (УБД), незалежно від того, чи є вони військовослужбовцями за контрактом, мають право на достроковий вихід на пенсію:

Чоловіки-УБД можуть виходити на пенсію у 55 років, а жінки-УБД – у 50 років.

Для чоловіків необхідний страховий стаж не менше 25 років, а для жінок – 20 років. Важливо зазначити, що для військовослужбовців вислуга років прирівнюється до страхового стажу.

Кадрові військові мають можливість виходу на пенсію навіть раніше за умови наявності необхідної вислуги років.

Джерело : Пенсійний фонд

