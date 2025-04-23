3 квітня 2025 року був останнім днем реєстрації на основну сесію НМТ 2025 року. Якщо ви не встигли зареєструватися на основну сесію НМТ 2025, не хвилюйтеся. У вас буде можливість зробити це під час додаткової сесії.

Зареєструватися на додаткову сесію можуть ті, хто не зміг цього зробити в основний період з поважних причин, або ті, кому було відмовлено в реєстрації під час основного періоду.

Факти ICTV дізнавалися, скільки осіб зареєструвалися на НМТ-2025.

Скільки людей зареєструвалися на НМТ-2025

312 490 учасників зареєструвалися на НМТ. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Він зазначив, що кількість зареєстрованих на НМТ потенційних вступників цього року майже повністю збігається з минулорічною.

У 2024 році подали заявки на участь у НМТ 312 508 осіб. За словами Винницького, відхилення у 18 осіб не є суттєвим. Крім того, кількість зареєстрованих може ще збільшитися після завершення додаткового етапу реєстрації.

Заступник міністра підкреслив, що наведені цифри спростовують поширені твердження про масову відмову вступників від українських вишів на користь іноземних.

Він зазначив, що з-поміж 312 тисяч абітурієнтів близько 20 тисяч планують складати НМТ за межами України. Для цього створено 55 тимчасових екзаменаційних центрів у 34 країнах.

Винницький також нагадав, що як і торік, цьогорічні учасники НМТ складатимуть чотири предмети: три обов’язкові — українську мову, математику та історію України — та один предмет на вибір.

Щоб зареєструватися, потрібно створити персональний кабінет через застосунок Дія або заповнивши форму на реєстраційному сервісі. Важливо натиснути кнопку Надіслати на обробку – без цього реєстрація не буде завершена.

Для вступників, які не встигли зареєструватися на основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ), передбачена додаткова сесія. Реєстрація на додаткову сесію НМТ триватиме з 9 до 14 травня. Тож, якщо ви пропустили основний етап, у вас є можливість подати заявку на участь у додатковій сесії протягом зазначеного періоду.

Рекомендується регулярно перевіряти персональний кабінет, щоб не пропустити важливі повідомлення.

