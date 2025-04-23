Віткофф та Путін зустрінуться 25 квітня – ЗМІ

Зустріч спецпосланця президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна у Москві запланована наприкінці цього тижня.

Про це пише видання Axios.

Як зазначив американський чиновник, Стів Віткофф планує зустрітися з кремлівським диктатором у п’ятницю, 25 квітня. Вони мають обговорити закінчення війни в Україні.

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Як інформує Sky News, схоже, що Віткофф вже прямує на черговий раунд переговорів з Путіним до Москви. Видання посилається на інформацію бортових радарів, які показують, що літак з перемовником Трампа, ймовірно, вилетів з Парижа і на шляху до РФ.

Зустріч Віткоффа з Путіним

22 квітня у Кремлі повідомили, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф може вже цього тижня прибути до Москви.

Водночас на той час дата візиту та чи може Путін зустрітися з Віткоффом не були відомі.

Згодом у Білому домі підтвердили візит спецпосланця до Москви. Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що переговори щодо завершення війни в Україні тривають, і Віткофф має продовжити перемовини з Путіним з цього приводу.

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