Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 8-му випуску – на кухні панувала великодня атмосфера
Історичний прецедент: троє експрезидентів США виступили з критикою Трампа
Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року
Терміново
Київ під комбінованою атакою: двоє загинули, ще 54 постраждало, включно з дітьми
Конгресмен США побував на фронті в Україні та надіслав послання Путіну
Потребує перевірки
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Віткофф та Путін зустрінуться 25 квітня – ЗМІ

Зустріч Віткоффа з Путіним може відбутися 25 квітня – ЗМІ
Фото: Getty Images

Зустріч спецпосланця президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна у Москві запланована наприкінці цього тижня.

Про це пише видання Axios.

Як зазначив американський чиновник, Стів Віткофф планує зустрітися з кремлівським диктатором у п’ятницю, 25 квітня. Вони мають обговорити закінчення війни в Україні.

Зараз дивляться

Як інформує Sky News, схоже, що Віткофф вже прямує на черговий раунд переговорів з Путіним до Москви. Видання посилається на інформацію бортових радарів, які показують, що літак з перемовником Трампа, ймовірно, вилетів з Парижа і на шляху до РФ.

Зустріч Віткоффа з Путіним

22 квітня у Кремлі повідомили, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф може вже цього тижня прибути до Москви.

Водночас на той час дата візиту та чи може Путін зустрітися з Віткоффом не були відомі.

Згодом у Білому домі підтвердили візит спецпосланця до Москви. Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що переговори щодо завершення війни в Україні тривають, і Віткофф має продовжити перемовини з Путіним з цього приводу.

Читайте також
Віткофф не зробив нічого конструктивного: Макфол про спроби досягти припинення вогню
Стів Віткофф і Майкл Макфол

Війна в Україні, Володимир Путін, Росія, США, США-Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Останні новини
Вибухи в Житомирі: до міста летіли російські ракети
Ракета
Вибухи в Павлограді: РФ запустила в бік міста ракети та дрони
Обстріл дронами та ракетами
Ракета, яку РФ застосовує проти України: що відомо про Х-555
ракета
Атака на Київщину 24 квітня: у Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку
Вибухи на Київщині 24 квітня 2025: що відомо
Удари ракетами та Шахедами: РФ здійснює масований обстріл України
ППО

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь