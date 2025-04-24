РФ ударила по Києву балістичною ракетою виробництва КНДР – Зеленський

Російські війська застосували для удару по Києву 24 квітня балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Українські спеціальні служби перевіряють усі деталі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про масований удар по Києву 24 квітня

– Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, то це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці, – переконаний Зеленський.

За його словами, Росія постійно застосовує проти України таку зброю, зокрема ракети та артилерію.

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Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною, зазначив президент України.

На думку Зеленського, жодна країна світу не має залишатися наодинці проти таких загроз.

– Тільки за сьогодні російська армія в масованому ударі проти наших міст і цивільних застосувала понад 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів. Станом на цей час, понад 100 людей поранено, 12 людей убиті. Мої співчуття, – зазначив глава держави.

Чому потрібен тиск на Росію і Путіна

Президент України переконаний, що потрібен реальний тиск на Росію, щоб припинити повномасштабну агресію.

Він звернув увагу, що навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що російський диктатор Володимир Путін не боїться, вважає Зеленський.

Проте потрібно повне й безумовне припинення ударів – Росія має піти на такий крок, стверджує президент. На його думку, варто справедливо завершити цю війну.

Україна потребує зміцнення повітряного щита, щоб реально гарантувати безпеку нашим людям. Глава держави подякував усім у світі, хто допомагає цього досягти. Він вважає, що співпраця держав, які цінують людей і життя, має зупиняти союзи вбивць.

Зараз у Києві ще триває розбір завалів після російського ракетного удару. Рідні й близькі людей, які можуть бути під завалами будинку, залишаються на місці рятувальної операції, розповів Зеленський.

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