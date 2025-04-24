У відбитті атаки на Київ брали участь пілоти на винищувачах F-16 і Mirage — Ігнат

У відбитті ворожої комбінованої масованої атаки на Київ 24 квітня брали участь пілоти на західних винищувачах F-16 і Mirage. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Акцент ворог зробив на Києві. Відбувся комбінований удар різними засобами повітряного нападу з різних напрямків. Крилаті, авіаційно-керовані, балістичні, повітряного, наземного та морського базування ракети, – зазначив він.

Непоганий результат

За словами Юрія Ігната, ЗСУ вдалося збити 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, понад 30 крилатих ракет, зокрема 6 Калібрів тощо.

– Важко уявити, що було б, якби ці балістичні ракети, які запустили по Києву, долетіли до цілі… Врятовано багато життів, – наголосив військовий.

Ігнат не уточнив, які саме і скільки цілей було знищено винищувачами F-16 і Mirage, але наголосив, що їхня ефективність висока. За його словами, українські пілоти збили “кілька десятків повітряних цілей”.

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Збиття балістики

– На жаль, за балістикою авіація працювати не може. Тому по балістиці у нас працюють системи Patriot, що вже всім відомо… Така система може працювати по балістиці тільки в радіусі на кілька десятків кілометрів, – пояснив він.

Військовий додав, що діє ешелонована ППО, кожен ешелон має свою ціль, а систему протиповітряної оборони треба розширювати різними засобами, включно з дронами-перехоплювачами.

За словами Ігната, фахівці досліджуватимуть особливості цієї нічної атаки, зокрема факт того, що ворог запустив певні ракети вночі, а не вранці, як це було раніше.

Джерело: телемарафон

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