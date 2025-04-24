У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби за загиблими від російської атаки

Днем жалоби у Києві в памʼять про жертв нічної масованої атаки Росії оголошено 25 квітня.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

25 квітня – День жалоби у Києві

– Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами, – заявив мер міста.

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Внаслідок атаки на Київ 24 квітня, за останніми даними, загинули вісім людей. При цьому ще до 10 осіб можуть перебувати під завалами будинку у Святошинському районі, де триває розбір завалів.

Станом на зараз також відомо про 77 постраждалих, з яких 44 особи перебувають у медичних закладах.

Цієї ночі РФ запускала у бік Києва Калібри, балістику і Шахеди, лише дронів було 45 одиниць.

Руйнування та пожежі зафіксовані в шести районах столиці. На місцях продовжують працювати рятувальники, медики та комунальники.

Під час нічної атаки 24 квітня РФ застосувала 70 ракет та 145 дронів. Основний удар прийшовся по Києву.

День жалоби на Київщині

Керівник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що 25 квітня також оголошено Днем жалоби у Київській області, на території регіону будуть приспущені прапори.

– Схиляємо голови перед тими, хто втратив життя, і розділяємо горе їхніх рідних та близьких. Щирі співчуття родинам загиблих. Ми разом у скорботі, разом у підтримці, – наголосив він.

Калашник назвав цей масований удар по Києву та області свідомим терором з боку Росії, яка забрала життя тих, хто мріяв про мир, про майбутнє, про прості радощі життя.

– Ми не можемо і не будемо мовчати. Світ має об’єднатися, щоб зупинити цю машину смерті. Росія мусить відповісти за кожну пролиту сльозу, за кожне втрачене життя, – додав голова ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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