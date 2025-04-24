З людини брали 150 тис. грн: СБУ викрила чергову ухилянтську схему на Рівненщині

Служба безпеки регіону викрила групу осіб, які налагодили механізм незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

За даними слідства, зловмисниками виявилися жителі Рівненської області, які шукали ухилянтів серед своїх знайомих. Вартість їхніх послуг становила 150 тис. грн з однієї особи.

Розподілили обов’язки

Як повідомляється, зловмисники мали чіткий розподіл обов’язків: організатор шукав клієнтів, інші учасники – здійснювали трансфер, виконували роль провідників і забезпечували безперешкодний обхід контрольно-пропускних пунктів і блокпостів.

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– Ухилянти мали дотримуватись чітких інструкцій і настанов, щоб не потрапити в поле зору українських прикордонників і правоохоронців, – ідеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали одного з учасників незаконної схеми під час отримання ним 300 тис. грн за двох ухилянтів. Зловмисником виявився 31-річний мешканець Рівненської області, який, згідно зі схемою, мав на власному авто здійснити трансфер клієнтів до державного кордону.

Слідство триває

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та причетних до правопорушення осіб.

Джерело : СБУ

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