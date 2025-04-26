Воював на боці Росії: у США підтвердили смерть сина заступниці голови ЦРУ

У Центральному розвідувальному управлінні США підтвердили загибель сина високопоставленої співробітниці ЦРУ “під час участі в конфлікті в Україні” минулого року.

Відповідне підтвердження у п’ятницю надав речник ЦРУ, пише NBC News.

Син заступниці голови ЦРУ загинув, воюючи на боці РФ

Зазначається, що відомством було підтверджено смерть Майкла Глосса – сина Джуліани Галліна, заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій – після того, як російський новинний сайт повідомив, що 21-річний американець записався на службу до російських Збройних сил.

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Речник ЦРУ заявив, що Галліна та її сім’я “пережили немислиму особисту трагедію навесні 2024 року, коли її син Майкл Глосс, який мав проблеми з психічним здоров’ям, загинув, беручи участь у конфлікті в Україні”.

Але в заяві не сказано, на чиєму боці тоді воював Глосс. Хоча, як стало відомо, американець був на боці окупаційної армії РФ.

– ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою сім’ї Глосс, а не питанням національної безпеки. Вся родина ЦРУ глибоко сумує через їхню втрату, – заявив речник ЦРУ.

Речник додав, що Джуліана Галліна та її чоловік поділилися тим, що вони “обожнювали” свого сина і сумують про його втрату щомиті.

– Ми цінуємо приватність у цей важкий час, – додала речниця.

Майкл Глосс записався добровольцем на війну проти України

Минулого року Майкл Глосс опублікував у соціальних мережах фотографію, на якій він посміхається на Красній площі в Москві, й висловив співчуття військовим зусиллям Росії проти того, що він назвав “маріонетковою війною в Україні”.

Він написав, що висвітлення цієї війни в новинах, яке він назвав “західною пропагандою”, приховує реальність конфлікту, в якому нібито корумпована українська армія не може зрівнятися з російськими військами.

На його сторінці в російській соціальній мережі ВКонтакте на тлі фотографії Глосса на Красній площі зображена військова пропаганда радянських часів.

Російський новинний сайт “Важные истории” першим повідомив про смерть Глосса. Посилаючись на інформацію російського уряду та пости Глосса в соціальних мережах, сайт задокументував його численні закордонні подорожі, які завершилися його вступом на службу до російської армії.

Згідно з некрологом, опублікованим родиною минулого року, хлопець помер “під час подорожі Східною Європою”, але в ньому немає жодної згадки про Росію чи війну в Україні.

У ньому додається, що він прожив “коротке, але несамовито прекрасне життя, поки його не забрали від нас під час його подорожі за кордон”.

– Майкла слід пам’ятати за його благородне серце та воїнський дух, – ідеться в некролозі.

Що відомо про Майкла Глосса та його родину

Бабуся Майкла Глосса по материнській лінії, Марі Кук, відмовилася підтвердити деталі смерті свого онука і замість цього переадресувала питання до своєї доньки.

– Моя дочка і зять – найкращі батьки, яких я коли-небудь бачила в своєму житті, – сказала Кук.

Галліна була призначена минулого року на свою нинішню посаду в ЦРУ й обіймала керівні посади, контролюючи технології та кібербезпеку. Вона також працювала керівником в IBM і почала свою кар’єру як офіцер-криптолог ВМС, вийшовши у відставку з резерву ВМС у 2013 році. У Військово-морській академії США Джуліана Галліна увійшла в історію як перша жінка, яка очолила бригаду мічманів.

В інтерв’ю NBC News минулого року Галліна обговорювала загрози, які становлять Китай і Росія для кібербезпеки Америки.

Батько Глосс, Ларрі Глосс, ветеран ВМС США, який брав участь в операції Буря в пустелі та працює у сфері кібербезпеки в приватному секторі.

Майкл Глосс відвідував середню школу Октон у передмісті Відня на півночі Вірджинії, де грав у футбол, згідно з соціальними мережами. Пізніше він навчався в Атлантичному коледжі в Бар-Харборі, штат Мен, де вивчав екологію людини, згідно з його некрологом.

У некролозі сказано, що “Майкл ріс фізично сильним і високим, вдумливим і принциповим, і з раннього віку він використовував ці сильні сторони для захисту і охорони від несправедливості у всіх формах – чи то на дитячому майданчику, на полі або в політиці”.

У некролозі пропонуються пропозиції щодо пожертвувань, які підтримував Майкл Глосс, зокрема благодійні фонди, присвячені допомозі біженцям і захисту довкілля. А також пропонується благодійна організація, яка, “як ми сподіваємося, допоможе іншим”, Національний альянс із психічних захворювань.

Фото: Michael Gloss

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