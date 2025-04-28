Коли літні канікули в Кривому Розі та якою буде їхня тривалість
Квітень завершується, а разом із ним усе відчутніше наближається тепла атмосфера літа. Попереду на школярів чекають довгоочікувані літні канікули — час відпочинку, нових відкриттів та незабутніх пригод.
Факти ICTV з’ясовували, коли розпочнуться літні канікули в Кривому Розі.
Коли літні канікули у Кривому Розі у 2025 році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року, навчальний рік стартував 2 вересня 2024 року і може тривати до 30 червня 2025 року. Однак 30 червня — це не обов’язкова дата закінчення навчання, а граничний термін, до якого школи мають завершити освітній процес.
Точні терміни закінчення навчання, дату проведення останнього дзвоника, тривалість канікул та інші особливості навчального року визначають самі школи. Це пов’язано з тим, що заклади загальної середньої освіти мають автономію у прийнятті таких рішень.
Такий порядок діє вже багато років, ще задовго до початку повномасштабної війни. Для більшості шкіл, завершення навчального року у Кривому Розі у 2025 році планується 30 травня. У цей день пролунає останній дзвоник.
Від чого залежить дата початку літніх канікул в Кривому Розі
У Міністерстві освіти і науки України наголошують, що відповідальність за встановлення графіку освітнього процесу та визначення дати останнього дзвоника покладена на педагогічні ради закладів освіти. Під час ухвалення рішення враховуються такі чинники:
- обсяг матеріалу, який необхідно опрацювати;
- безпекова ситуація в регіоні;
- потреби учнів;
- можливості педагогічного колективу.
Таким чином, держава лише встановила кінцеву межу освітнього процесу, але не змушує школи навчати до 30 червня. Літні канікули в Кривому Розі у 2025 році почнуться з червня для більшості шкіл, а останній дзвоник пролунає 30 травня.
У деяких криворізьких школах вже узгодили, що робота літніх освітніх таборів почнеться з 2 червня, тобто з понеділка.
Навчання у червні: що очікувати
Місяць червень може бути використаний школами для проведення різноманітних освітніх заходів, якщо це потрібно. Серед можливих форматів:
- завершення навчальної програми;
- консультації для учнів;
- реалізація проєктів;
- індивідуальні чи групові заняття;
- участь у літніх освітніх таборах або навчальних екскурсіях.
Такі заходи спрямовані на підтримку учнів і допомогу у подоланні навчальних прогалин, спричинених війною. Однак їхнє проведення залишається на розсуд школи.